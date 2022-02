Defensie Ajax imponeert: 'Je moet ons zo'n beetje vermoorden om te scoren'

Maandag, 14 februari 2022 om 14:01 • Jordi Tomasowa

Lisandro Martínez is trots op het feit dat Ajax in het Eredivisie-duel met FC Twente (5-0) opnieuw de nul wist te houden. De Amsterdammers hoefden dit seizoen in 22 competitiewedstrijden pas vijf tegentreffers te incasseren. De Argentijnse verdediger is dan ook blij dat de resultaten van het harde trainen tot uiting komt op het veld.

“Ik heb nog nooit in een team gespeeld dat zo weinig goals tegen krijgt”, wordt Martínez geciteerd door onder meer Het Parool. De Argentijnse verdediger vormt dit seizoen samen met Jurriën Timber het hart van de betrouwbare achterhoede van Ajax. “Je moet ons zo'n beetje vermoorden om te scoren. We gaan het veld in puur en alleen om te winnen.”

Martínez kan genieten van de ruime overwinningen en het huidige spel van de Amsterdammers. “Als we geconcentreerd zijn, kunnen we prachtig voetbal spelen. We worden steeds beter. Daar werken we elke dag keihard aan, mooi om te zien dat het zo uitpakt. Het is een geweldig elftal. Het maakt me trots en blij dat het team zo kan voetballen. Ik wil de aanvallers laten zien, samen met Timber en Edson Álvarez, dat het goed staat achterin.”

Ten Hag was na afloop van de competitiewedstrijd tegen FC Twente ook lovend over het verdedigingsduo. "Ze verstaan elkaar goed, er is leiderschap, ze hebben allebei een heel goed anticiperend vermogen, ze zijn goed aan de bal, ze zijn redelijk tot heel snel, sterk in de duels, erg agressief, het zijn twee kanjers", somde de trainer de kwaliteiten van Timber en Martínez op tijdens de persconferentie na de wedstrijd. "Ze doen het buitengewoon goed, dat is helder. Ze houden nu weer de nul. Dat doen ze niet alleen, want daarvoor staat ook Álvarez. We verdedigen met zijn elven. Er wordt ontzettend veel arbeid in onze defensieve acties gelegd, in de pressing en in de organisatie. Iedereen weet wat hij moet doen."