Neville pakt United ongenadig hard aan: ‘Elke dag voelt aan als een soap'

Maandag, 14 februari 2022 om 12:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:37

Gary Neville vindt niet dat interim-manager Ralf Rangnick verantwoordelijk is voor de wisselvallige resultaten van Manchester United. The Red Devils speelden zaterdag thuis tegen Southampton voor de derde keer op rij met 1-1 gelijk. Dat United dit seizoen vooralsnog teleurstelt, ligt volgens de analist aan de spelers. Neville stelt dat een ‘excuusmentaliteit’ de ploeg van Rangnick belet om betere resultaten te boeken.

“Je kunt je vinger niet op één ding leggen als je tegenwoordig naar United kijkt”, vertelt Neville aan Sky Sports. “Elke dag voelt als een soap. Je hoort dat de spelers Mauricio Pochettino willen, dan weer dat Cristiano Ronaldo gaat vertrekken. Het komt nu op een punt dat je niet meer het gevoel hebt dat het aan de manager ligt. Ole Gunnar Solskjaer kreeg veel kritiek aan het begin van het seizoen en verliest zijn baan en er wordt nu gesuggereerd dat Ralf Rangnick niet goed genoeg is omdat hij sportief directeur is en geen coach.”

"Er is een gebrek aan vertrouwen, maar er is ook een excuusmentaliteit. Spelers zijn te veel met zichzelf bezig en kijken niet naar het grotere geheel, namelijk het creëren van een geweldig elftal en proberen om weer plekken op de ranglijst te stijgen.” Neville gaat ook in op de recente prestaties van United en hoe ver ze zijn gezakt sinds hun tweede plaats in de Premier League in het afgelopen seizoen. “Bij United ziet het er lusteloos uit. Er moet daar heel snel iets veranderen. Vorig seizoen had ik het gevoel dat ze dicht bij waren, maar nu heb ik het gevoel dat ze nog nooit zo ver weg zijn geweest om de Premier League te winnen.”

Interim-manager Rangnick neemt tot komende zomer de honneurs op Old Trafford waar. Onder anderen de namen van Erik ten Hag en Mauricio Pochettino werden de afgelopen weken al aan een dienstverband bij de huidige nummer vijf van de Premier League gelinkt. “Misschien dat de juiste aanstelling in de zomer de dingen weer kan veranderen”, aldus Neville. “Iemand die berekend en meedogenloos is en weet waar het probleem ligt, maar op dit moment kijk ik naar een bouillon van honderd ingrediënten en ik weet niet welke ik weg wil doen om het beter te laten smaken. Het is een beetje een puinhoop.”