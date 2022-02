Toon Gerbrands gaat in op voortijdig vertrek als algemeen directeur van PSV

Maandag, 14 februari 2022 om 10:22 • Chris Meijer • Laatste update: 11:09

Marcel Brands gaat aan het einde van het seizoen het stokje overnemen van Toon Gerbrands als algemeen directeur van PSV. De huidige algemeen directeur had nog een contract tot de zomer van 2025, maar vertrekt komende zomer dus voortijdig. Gerbrands legt via de officiële clubkanalen uit waarom hij ervoor gekozen heeft om PSV na acht jaar voortijdig te gaan verlaten.

“Al acht jaar lang voer ik intensieve gesprekken met de raad van commissarissen over welke beslissingen PSV moet nemen om door te stijgen naar een hoger niveau”, zegt Gerbrands op de officiële clubwebsite van PSV. “Marcel is op dit moment beschikbaar om een vooraanstaande rol bij PSV in te nemen. Ik zie dat als een geweldige kans voor de club en ik ben er enorm van overtuigd dat dit PSV veel gaat brengen.”

“Ik heb negen jaar lang intensief met hem samengewerkt bij AZ en PSV”, vervolgt de 64-jarige Gerbrands. “PSV haalt met Marcel een topper binnen. Iemand met specialistische eigenschappen, expertise en ervaring. Omdat er een aantal beslissingen moeten worden genomen die belangrijk zijn voor de koers die PSV de komende jaren gaat volgen, is dit qua timing het beste moment om een nieuwe stap te zetten. Ik kijk terug op een prachtige periode waarin ik acht jaar lang een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van PSV. De komende maanden ligt mijn focus volledig op het winnen van prijzen.”

Gerbrands kwam in 2014 over van AZ, waar hij twaalf jaar werkzaam was geweest als algemeen directeur. In Alkmaar én Eindhoven werkte hij samen met Brands, destijds bij beide clubs directeur spelersbeleid en nu zijn opvolger als algemeen directeur van PSV. Brands - eerder tussen 2010 en 2018 al werkzaam bij PSV - was sinds december van het vorige kalenderjaar werkloos, nadat hij de functie van director of football bij Everton verliet.

“De betekenis van Toon voor PSV is groot”, zegt Robert van der Wallen namens de raad van commissarissen over Gerbrands. “Onder zijn leiding is de club gegroeid en werden er na een lange periode van droogte weer prijzen gewonnen. Toon heeft een stevig fundament gebouwd, dat nu wordt toevertrouwd aan Marcel. Marcel is een echte clubman, kent de wetten van het internationale voetbal door en door en is klaar om PSV in een nieuwe rol bij de hand te nemen. De toekomst van PSV is met hem in de juiste handen.”