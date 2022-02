Marcel Brands keert als algemeen directeur terug bij PSV

Maandag, 14 februari 2022 om 09:59 • Laatste update: 10:34

Marcel Brands keert na dit seizoen terug bij PSV als algemeen directeur, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De 59-jarige voetbalbestuurder zat sinds december van het vorige kalenderjaar zonder club, nadat hij vertrok als director of football bij Everton. Brands volgt na dit seizoen Toon Gerbrands op, die na acht seizoenen vertrekt bij PSV.

Brands is geen onbekende bij PSV, daar hij eerder lange tijd voor de Eindhovenaren werkte. Na eerder directeur spelersbeleid te zijn geweest bij RKC Waalwijk en AZ trad hij in 2010 in dezelfde functie in dienst bij PSV. Na acht jaar koos hij ervoor om naar Everton te vertrekken, waar hij de voorbije drie jaar werkzaam was. Hij werd de afgelopen tijd ook genoemd bij Ajax en Feyenoord, maar keert nu dus als algemeen directeur terug bij PSV. Brands zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2027.

"Uiteraard heb ik de afgelopen maanden nagedacht over mijn toekomst in de voetbalwereld", zegt Brands op de website van PSV. "Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met verschillende leden van de raad van commissarissen en aangegeven dat er in Nederland maar één club is waar ik wil werken. Dat is PSV. Er ligt bij PSV een sterk fundament en de club beschikt over een uitgebalanceerd directieteam waaraan ik in deze geweldige functie waarde hoop toe te voegen.”

Brands geeft aan dat hij in het verleden met veel plezier en succesvol heeft samengewerkt met John de Jong, die destijds hoofd scouting was en na diens vertrek als directeur voetbalzaken aan de slag ging. “Met hem heb ik ook gesproken over onze hernieuwde samenwerking”, geeft Brands te kennen. “Ik kijk ernaar uit om met hem en de rest van het team opnieuw succesvol te zijn met PSV."

Het betekent tegelijkertijd dat er aan het einde van het seizoen na acht jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Gerbrands en PSV. Ondanks dat het contract van de huidige algemeen directeur nog doorliep tot de zomer van 2025, is komende zomer volgens hem het juiste moment voor een wisseling van de wacht. “Marcel is op dit moment beschikbaar om een vooraanstaande rol bij PSV in te nemen”, verklaart Gerbrands. “Ik zie dat als een geweldige kans voor de club en ik ben er enorm van overtuigd dat dit PSV veel gaat brengen.”

“De betekenis van Toon voor PSV is groot”, zegt Robert van der Wallen namens de raad van commissarissen. “Onder zijn leiding is de club gegroeid en werden er na een lange periode van droogte weer prijzen gewonnen. Toon heeft een stevig fundament gebouwd, dat nu wordt toevertrouwd aan Marcel. Marcel is een echte clubman, kent de wetten van het internationale voetbal door en door en is klaar om PSV in een nieuwe rol bij de hand te nemen. De toekomst van PSV is met hem in de juiste handen.”