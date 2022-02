Discussie over interpretatie van uitspraak van ‘aangeslagen’ Ajax-perschef

Maandag, 14 februari 2022 om 09:17

Miel Brinkhuis vindt dat zijn uitspraak tijdens de personeelsvergadering van afgelopen week anders is geïnterpreteerd dan hij het gezegd en bedoeld heeft, zo vertellen Arno Vermeulen, Sjoerd van Ramshorst en Freek Jansen in het programma Studio Voetbal van de NOS. De perschef van Ajax zou volgens een reconstructie van NRC tijdens een Zoom-meeting met het personeel van Ajax hebben gezegd dat hij het 'jammer' vindt dat vrouwelijke medewerkers naar de media zijn gestapt om melding te maken van het seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het personeel werd tijdens een 35 minuten durende bijeenkomst toegesproken door algemeen directeur Edwin van der Sar, commercieel directeur Menno Geelen, financieel directeur Susan Lenderink en dus perschef Brinkhuis, wiens functie officieel overigens manager communications wordt genoemd. Brinkhuis zou teleurgesteld zijn geweest dat vrouwelijke medewerkers anoniem en zonder toestemming van de media-afdeling van Ajax naar de pers zijn gestapt. Hij noemde dat 'jammer' en prijst de vrouwen die zich daar niet toe lieten verleiden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit zegt eigenlijk alles, dat er wel meer aan de hand is en die cultuur gewoon niet goed is”, zo reageert Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, op dit door NRC geopenbaarde verhaal. “Want wat je hier doet, is ook ergens de schuld neerleggen bij de vrouwen die naar de pers zijn gestapt. Wat hij had moeten zeggen, is dat het verschrikkelijk is dat de pers is gezocht omdat het klaarblijkelijk zo onveilig was om de melding en signalen langs Ajax-zijde te krijgen. Niemand gaat zomaar naar de pers toe, zeker niet met dit soort zaken.”

“Ik heb Miel zelf ook zeer aangeslagen aan de lijn gehad. Hij vindt echt dat deze zin uit de context ligt zoals hij het gezegd en bedoeld heeft”, zegt Vermeulen. Ook presentator Sjoerd van Ramshorst zegt Brinkhuis te hebben gesproken. “Hij zei dat hij bedoelde dat hij het jammer vond dat het blijkbaar zo slecht geregeld was binnen Ajax dat de vrouwen wel naar de media moesten stappen.”

“Maar we hebben het verhaal ook gecheckt bij meerdere medewerkers van Ajax en die bevestigen allemaal dat het wel degelijk zo is gezegd”, vervolgt Van Ramshorst. “We hebben kort voor de uitzending nog contact gehad met de journalisten van het NRC en zij hebben geluidsopnames. Die bevestigen dat het wel degelijk zo is gezegd en dat er absoluut geen sprake was van een andere context.”

“Wij zitten hier niet om Miel Brinkhuis te verdedigen. Maar je spreekt ook veel mensen aan wie je vraagt: ‘Heb je dit ook zo gehoord en waarom heb je niks gezegd?’ Die zeggen: ‘Dat hebben wij totaal anders geïnterpreteerd”, stelt Jansen, hoofdredacteur en Ajax-watcher bij Voetbal International. “Het eerste is: is het gezegd? Het antwoord daarop is ‘ja’”, gaat Olfers, die onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de sport, verder. “Het tweede is hoe het geïnterpreteerd wordt, dat is een vorm van perceptie. Hoe je dat tot je neemt. En misschien ook wel hoe je erin staat. Je luistert heel anders als je misschien een van de personen bent die zich gemeld heeft dan iemand die daar zit en het voor het eerst hoort.”

“Als Miel Brinkhuis het zo zou zeggen als het geïnterpreteerd wordt, dan zou zijn omgeving of de directie toch meteen zeggen: ‘Miel, wat maak jij nou?’”, zo reageert Jansen op de woorden van Olfers. “Als je met 350 mensen in zo’n zoom-meeting gaat, iedereen zich een halfuur lang kwetsbaar opstelt en Miel Brinkhuis aan het einde zegt dat hij het jammer vindt dat er geen klimaat is waarin mensen binnen de organisatie geen mensen kunnen vinden bij wie ze dit kwijt kunnen, kan dat zo geïnterpreteerd worden. Maar als je dat zo hoort, zou je diegene daar meteen op aanspreken, denk ik. Wie er ook wat over zegt of er een column over schrijft: ieder woord ligt op een weegschaal.”

“Het is letterlijk zo gezegd”, benadrukt Olfers over de woorden van Brinkhuis. “Ik denk dat je onderschat wat een cultuur doet. Wat je hier in dit hele statement mist, is de warmte rond de vrouwen die de melding hebben gedaan. Er is blijkbaar geen aanspreekcultuur en dat maakt het zo ontzettend onveilig voor een heleboel mensen. Je zegt dus niet zo snel: ‘Wat zeg jij nou?’ Blijkbaar is het zo onveilig dat er niet wordt tegengesproken.”