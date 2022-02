‘Bevlieging van Koeman’ blijkt ‘beste winteraanwinst’ van Barcelona

Maandag, 14 februari 2022 om 08:19 • Chris Meijer

Luuk de Jong wordt in de Spaanse kranten neergezet als de grote held van Barcelona. De spits bezorgde Barcelona als invaller met een doelpunt in de zesde minuut van de blessuretijd nog een punt in de derby tegen Espanyol, die uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde. De Jong wordt door de pers in Spanje zelfs bestempeld als de ‘beste winteraanwinst’ van Barcelona.

‘Luuk de Jong, de redder van Barça’, zo kopt Marca. “Het was een echte derby. Barcelona kwam eerst op voorsprong en redde uiteindelijk een punt dankzij een geweldige kopbal van de Nederlander. De Jong was de laatste redding van Xavi en dat pakte goed uit. Hij deelde eerst al een waarschuwing uit met een kopbal, voordat hij het stadion stil kreeg en zijn ploeg een punt bezorgde.”

Ook Mundo Deportivo bestempelt De Jong in de kop als ‘redder’. “Xavi was in december heel duidelijk tegenover De Jong. Barcelona moest spelers lozen om aankopen te doen en hij was een van de slachtoffers. De Jong was in Dubai en kreeg te horen dat hij na zijn vakantie niet hoefde terug te keren bij Barcelona. Maar hij was net vader geworden en wilde om persoonlijke redenen niet weer verhuizen. Hij was vastberaden dat hij het vertrouwen van Xavi kon winnen.”

“Sinds hem werd verteld dat hij mocht vertrekken, heeft hij vier doelpunten gemaakt en Barcelona vijf punten bezorgd”, vervolgt Mundo Deportivo. “Het standpunt van de club over De Jong is niet veranderd, maar Xavi heeft hem in de kleedkamer als voorbeeld neergezet. Ondanks dat hij wist dat hij mocht vertrekken, is hij altijd professioneel geweest en heeft hij harder gewerkt dan iedere andere speler. Die professionaliteit wordt enorm gewaardeerd door Xavi. Nu was hij opnieuw de onverwachte held bij Barcelona.”

Luuk de Jong redt in de allerlaatste minuut een punt voor Barcelona op bezoek bij Espanyol! ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolBarça pic.twitter.com/vm0vcLkOMH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022

‘Luuk redt een overtroffen Xavi’, kopt AS. “De Jong werd belachelijk gemaakt als bevlieging van Koeman in de dagen dat niemand kon worden binnengehaald. Nu redde hij Xavi opnieuw”, schrijft de Spaanse sportkrant. “Barcelona had in de slotfase geen ander plan dan wanhopig op zoek te gaan naar een doelpunt. Xavi trok het plan van Koeman uit de kast, maar dat leek geen doelpunt op te leveren. Tot De Jong opstond. De man om wie iedereen moest lachen.”

“Barcelona heeft er in de winterse transferwindow alles aan gedaan om slagkracht aan te trekken. Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang werden aangetrokken als Messiassen. Maar de redder in de derby was een gedesillusioneerde speler: Luuk de Jong”, stelt Sport over ‘Superluuk’. “De Jong blijkt de beste winterse aanwinst. Hij creëerde meer gevaar in de laatste zeven minuten dat Ferran Torres en Aubameyang bij elkaar. Met De Jong had Adama een goede partner in de aanval.”

“Er werd gespeculeerd over mijn vertrek, maar ik ben altijd gefocust geweest op Barcelona. Ik wilde hier doorgaan”, sprak De Jong zelf na afloop tegenover het clubkanaal van Barcelona. “Als je in de laatste minuut een punt redt, houd je daar een goed gevoel aan over. Om eerlijk te zijn, heb ik niet echt kunnen vieren, want ik probeerde de bal snel uit het net te halen om nog op zoek te gaan naar het winnende doelpunt. Maar natuurlijk ben ik blij dat ik mag invallen en kan laten zien wat ik kan, om zo het team aan een punt te helpen.”