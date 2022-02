Ronald Araújo maakt excuses voor spottend gebaar tijdens derby van Barcelona

Maandag, 14 februari 2022 om 07:29 • Chris Meijer • Laatste update: 07:45

Ronald Araújo heeft via social media zijn excuses moeten maken voor een gebaar dat hij in de slotfase van het duel tussen Espanyol en Barcelona (2-2) maakte. De Uruguayaanse verdediger stak twee vingers op en riep dat Espanyol terug zou moeten gaan naar de Segunda División. Araújo noemt dat ‘een gevolg van de spanning’ in de slotfase van de stadsderby.

De slotfase van het duel tussen Espanyol en Barcelona verliep hectisch. Het incident met Araújo deed zich voor in de tweede minuut van de blessuretijd, nadat Nicolás Melamed Ribaudo en Gerard Piqué allebei hun tweede gele kaart kregen voorgehouden en daarmee het veld moesten verlaten. Luuk de Jong zou later in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker zorgen, waarna ook Manu Morlanes van Espanyol nog een rode kaart ontving.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Araújo had zich daarvoor al provocerend uitgelaten richting de bank van Espanyol. “Terug naar de Segunda División. Vamos. Terug naar de Segunda División”, schreeuwde Aráujo, terwijl hij twee vingers opstak. Espanyol degradeerde in 2020 na vijftien jaar uit LaLiga, maar werd vorig seizoen kampioen in de Segunda División en keerde daardoor direct terug op het hoogste niveau. Daar wordt momenteel een plek in de middenmoot bezet, aangezien Espanyol dertiende staat en een voorsprong van acht punten heeft op de eerste degradatieplek die door Alavés wordt bezet.

“Ik wil mijn excuses maken aan alle mensen voor het ongelukkige gebaar dat ik heb gemaakt. Alles was een gevolg van de spanning tijdens de derby”, zo schrijft Araújo in een statement op social media. “Ik beschouw mezelf als iemand die respectvol is naar andere clubs, dat is de reden dat ik niet trots ben op wat er gebeurd is.” Xavi had het gebaar van Araújo niet gezien, zo vertelde hij op de persconferentie. "We moeten de tegenstander, de scheidsrechter en de fans van de tegenstander respecteren. De spanning kan soms de overhand nemen. Als dit gebeurd is, bied ik mijn excuses aan."