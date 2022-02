‘Ik moest lachen toen mensen riepen dat hij bij Ajax voor de bank was gehaald’

Maandag, 14 februari 2022 om 07:14 • Chris Meijer

Willem van Hanegem vindt het niet gek dat Steven Berghuis momenteel opvalt bij Ajax. De oud-international schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Berghuis het goed doet als middenvelder binnen het elftal van trainer Erik ten Hag. Bovendien signaleert Van Hanegem dat de concurrentiestrijd om de basisplaatsen bij Ajax een positieve uitwerking heeft.

“De mensen die werkelijk dachten dat de zaak rond Marc Overmars een negatieve invloed zou hebben op de prestaties van Ajax op het veld, hebben zelf nooit gevoetbald”, schrijft Van Hanegem naar aanleiding van de 5-0 overwinning van Ajax op FC Twente. Hij zegt geen voetballer te kennen die bezig is met wat er binnen de directie van de club speelt. “Nu Overmars weg is, gaat Ajax dit seizoen echt niet beter of slechter spelen. Tegen FC Twente waren ze weer heer en meester, zoals ze midweeks ook Vitesse een draai om de oren gaven.”

“Steven Berghuis valt op en dat is niet zo gek. Ik moest al lachen toen mensen afgelopen zomer riepen dat Berghuis voor de bank was gehaald, want waarom zou de beste speler van Feyenoord niet op het veld staan bij Ajax?”, gaat Van Hanegem verder. De Kromme stelt dat Ten Hag even moest puzzelen met Berghuis, omdat Antony beter is op rechtsbuiten. “Als aanvallende middenvelder greep hij wel zijn kans, maar al die tijd dacht ik al ‘wat doen ze dan met Davy Klaassen?’ Want die hoort ook te spelen natuurlijk, al was het alleen al omdat hij vaak scoort.”

Ajax speelde de afgelopen drie wedstrijden met Davy Klaassen én Berghuis op het middenveld, waardoor Ryan Gravenberch in de woorden van Van Hanegem ‘aan de bak moet’. “Berghuis wilde bij Feyenoord niet op het middenveld spelen, maar bij Ajax is dat anders. Die ploeg valt aan, je hoeft niet zoveel te verdedigen. En dat doet hij goed. Met die concurrentiestrijd wordt Ajax uiteraard beter en ze gaan dan ook de landstitel pakken, maar dat roep ik al maanden.”