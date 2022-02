Luuk de Jong redt Barcelona in allerlaatste minuut met kunstzinnige kopbal

Zondag, 13 februari 2022 om 22:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Luuk de Jong is zondagavond opnieuw goud waard gebleken voor Barcelona. De spits deed in de stadsderby tegen Espanyol precies wat van hem verwacht werd door als late invaller de gelijkmaker binnen te koppen: 2-2. Barça leek op dat moment ten onder te gaan aan een cruciale dekkingsfout van Eric García, die de 2-1 weggaf aan Espanyol. Dankzij het punt klimt Barcelona over Atlético Madrid heen naar de felbegeerde plek vier.

Xavi voerde na de knappe zege tegen Atlético (4-2) noodgedwongen één wijziging door. Dani Alves was na zijn rode kaart in de topper geschorst en werd vervangen door Sergiño Dest. Verder bleef alles bij het oude: Frenkie de Jong begon wederom in de basis, Luuk de Jong werd in de 89ste minuut gebracht als stormram. Bij Espanyol begon winteraanwinst Tonny Vilhena voor de tweede keer op rij in de basis.

Al na 74 seconden lag de bal bij Espanyol in het net, toen Pedri bij de tweede paal alert reageerde en een voorzet van Jordi Alba binnen gleed: 0-1. Het initiatief kwam te liggen bij Barcelona, dat voornamelijk via Adama Traoré gevaar stichtte. De rechterspits controleerde na ruim een half uur een voorzet van Gavi op de borst en had een vrije schietkans, maar schoot recht op Diego López. Kort daarna kopte Ferran Torres in vrije positie over.

Vrijwel uit het niets kwam Espanyol vijf minuten voor rust op gelijke hoogte. Sergi Darder kreeg wat ruimte op zestien meter van het doel en plaatste de bal perfect in de uiterste onderhoek: 1-1. Barça begon in de tweede helft aan een zoektocht naar een nieuwe voorsprong en leek na een klein uur te slagen in die missie. Pedri vond de bal na een gesmoord schot van Alba terug in de drukte en drukte af, maar Frenkie de Jong bleek ongelukkig buitenspel te hebben gestaan: geen geldige treffer.

Xavi wisselde aanvallend en bracht in de 64ste minuut Pierre-Emerick Aubameyang voor Frenkie de Jong. Luttele minuten later sloeg Espanyol opnieuw genadeloos toe. Dat had Barça te wijten aan Eric García, in de rust in het veld gekomen voor de waarschijnlijk geblesseerde Ronald Araújo, die Raúl de Tomas aan zijn aandacht liet ontsnappen. De spits van Espanyol controleerde een lange bal vanaf de zijkant op de borst en verschalkte Ter Stegen in alle rust: 2-1. Gerard Piqué en Nico Melamed kregen het in de slotfase met elkaar aan de stok en na wat duwen en trekken kregen beide spelers rood. Luuk de Jong bracht in de allerlaatste minuut het punt binnen door perfect raak te koppen uit een voorzet van Traoré.