Arek Milik zorgt voor verlossing met spectaculair doelpunt tijdens invalbeurt

Zondag, 13 februari 2022 om 22:45 • Dominic Mostert

Arek Milik heeft Olympique Marseille zondagavond een zwaarbevochten overwinning op FC Metz bezorgd. De aanvaller kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen en was binnen zes minuten trefzeker uit een sensationele omhaal: 1-2. Door de overwinning slaat Marseille, de nummer twee van de Ligue 1, een gat van vier punten met nummer drie OGC Nice. Koploper Paris Saint-Germain blijft ver uit zicht, want de achterstand bedraagt dertien punten.

Milik had een basisplaats in de laatste twee officiële wedstrijden; vorige week maakte hij zelfs een hattrick tijdens de 5-2 overwinning op Angers. Desondanks moest de aanvaller het stellen met een plek op de bank. Hij zag Marseille na 25 minuten op voorsprong komen. Na een uitdraaiende hoekschop van Dimitri Payet vanaf de rechterflank werd de bal doorgekopt en kwam die voor de voeten van Cédric Bakambu, die van dichtbij doel trof. Een kans van Farid Boulaya had kunnen leiden tot de 1-1 voor de rust, maar zijn inzet had te weinig kracht.

Zes minuten na de pauze kwam Metz toch nog langszij. De spelers van de thuisploeg vonden elkaar makkelijk op de helft van Marseille en uiteindelijk stelde Fali Candé zijn ploeggenoot Habib Maiga in staat de stand gelijk te trekken. Bamba Dieng en Pol Lirola lieten kansen onbenut om Marseille weer op voorsprong te zetten. Zodoende werd Milik door trainer Jorge Sampaoli binnen de lijnen gebracht om voor de verlossing te zorgen. Daar had hij slechts zes minuten voor nodig: de voormalig spits van Ajax werd in het strafschopgebied bediend door een kopbal van Sead Kolasinac, legde de bal voor zichzelf klaar met de borst en scoorde met een omhaal in de linkerhoek.