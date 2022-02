Superdribbelaar vernietigt verdedigers in Eredivisie: ‘Zo explosief en bepalend’

Zondag, 13 februari 2022 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Noni Madueke kan een dag na zijn spetterende optreden tegen Vitesse (0-5 winst) rekenen op veel lof. De rechteraanvaller van PSV had met fenomenale dribbels een beslissende inbreng in zowel de 0-1 als 0-3, een score die binnen het half uur op het bord stond. "Op het moment dat je Madueke in het elftal hebt... die dribbels van hem zijn zó bepalend", zegt Arnold Bruggink in Dit was het Weekend op ESPN.

Madueke was midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda (4-0) al de grote uitblinker en eiste die rol zaterdag ook tegen Vitesse op. Een flitsende dribbel van de Engelsman langs meerdere verdedigers leidde de openingstreffer van Eran Zahavi in. "Dit is fantastisch gedaan", zegt Bruggink over de actie van Madueke. "Met name de bal die hij met rechts nog even meeneemt. Hij is zo explosief, maar coördinatief ook nog eens zó sterk, echt fantastisch. En dan nog weten hoe de situatie is en daar profiteert de rest van", doelt hij op de goede afspeelpass richting Mario Götze, wiens schot nog gekeerd werd, waarna Zahavi in de rebound profiteerde.

PSV krijgt volgens Bruggink een nieuw gezicht door de rentree van Madueke, die dit seizoen tweemaal achter elkaar een hamstringblessure opliep. "Het is een groot verschil of je Ritsu Doan of Madueke tegenover je hebt staan. Van Doan wordt een tegenstander niet bang. Madueke is ook een speler die helemaal aan de buitenkant kan staan (tegen de zijlijn, red.), waardoor Mario Götze in de ruimtes kan komen."

Een een-twee met Götze leidde na een klein half uur een nieuwe individuele actie van Madueke in. "Deze versnelling erachteraan!", doelt Bruggink op het tikje waarmee Madueke langs Sondre Tronstad wervelde. "En dat hij zelf om de tegenstander heen loopt, echt schitterend gedaan. Dan weet Cody Gakpo ook waar die moet zijn (om de voorzet van Madueke in te tikken, red.). Madueke heeft tegen Vitesse echt het verschil gemaakt."

Kenneth Perez hoopt vooral dat Madueke deze lijn kan vasthouden. "Dit is geweldig en hij was ook geweldig in het begin van het seizoen", zegt Perez. "Maar daarna waren er ook heel veel wedstrijden waar hij echt nergens was. Hij liep tegen tegenstanders op en werd ook vaak gewisseld. Nu is het te hopen dat hij fit blijft, want hij brengt inderdaad veel meer bravoure en kwaliteit dan Doan, die het voor zijn doen eigenlijk best goed ingevuld heeft."