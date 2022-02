Ten Hag toch kritisch op tweetal: ‘Ze hadden veel meer initiatief moeten tonen’

Zondag, 13 februari 2022 om 21:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:55

Erik ten Hag is goed te spreken over zijn centrale verdedigingsduo bij Ajax. Jurriën Timber en Lisandro Martínez vormen het hart van de betrouwbare achterhoede, die in 22 competitiewedstrijden slechts 5 doelpunten incasseerde. Nooit eerder had een club zo weinig tegendoelpunten na 22 duels. Ook zondag hield Ajax de nul tegen FC Twente (5-0), maar Ten Hag heeft wel een punt van kritiek als hij wordt gevraagd naar zijn mening over het duo.

"Ze verstaan elkaar goed, er is leiderschap, ze hebben allebei een heel goed anticiperend vermogen, ze zijn goed aan de bal, ze zijn redelijk tot heel snel, sterk in de duels, erg agressief, het zijn twee kanjers", somt de trainer de kwaliteiten van Timber en Martínez op tijdens de persconferentie na de wedstrijd. "Ze doen het buitengewoon goed, dat is helder. Ze houden nu weer de nul. Dat doen ze niet alleen, want daarvoor staat ook Álvarez. We verdedigen met zijn elven. Er wordt ontzettend veel arbeid in onze defensieve acties gelegd, in de pressing en in de organisatie. Iedereen weet wat hij moet doen."

"Daarom is het ook heel moeilijk om kansen tegen ons uit te spelen. Die twee doen het buitengewoon sterk, zowel verdedigend als opbouwend en aanvallend", vervolgt Ten Hag. "Maar waarom hadden wij het in de eerste helft onder andere zo moeilijk? In de eerste 20 à 25 minuten hadden zij véél meer initiatief moeten nemen", voegt hij evenwel toe. Ajax brak de wedstrijd na 30 minuten open door een doelpunt van Davy Klaassen en kende vervolgens geen problemen meer. De ploeg van Ten Hag reageert uitstekend op de bestuurlijke onrust, want woensdag werd ook Vitesse met 5-0 geklopt in de TOTO KNVB Beker.

Het verbaast Ten Hag niet dat zijn ploeg onverstoorbaar lijkt. "De spelers kunnen de randzaken goed buiten de deur houden en de focus leggen waar die hoort te zijn: de groene mat", benadrukt de trainer. "Wat ik vooral heb gedaan, is zorgen dat de focus op voetballen ligt. Het gaat om het speelplan en wat iedereen daarin moet doen. De rest is voor de spelers niet belangrijk. Je moet ze weghouden van de randzaken. Dat is aardig gelukt. De spelers weten wat er aan de hand is in de maatschappij en wat er leeft rondom Ajax. Ze weten dat dit soort items het nieuws beheerst en dat ze dan moeten leveren."