Kenneth Perez is kritisch op handelen Ajax: ‘Ik vind het zó gek’

Zondag, 13 februari 2022 om 20:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:53

Kenneth Perez snapt niet waarom het contract van Marc Overmars bij Ajax werd verlengd nadat signalen binnenkwamen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. In december hadden beide partijen een akkoord bereikt, dat eind januari werd bekrachtigd met een handtekening. In de ogen van Perez had Ajax de aantijgingen jegens Overmars eerst goed moeten onderzoeken.

De bekrachtiging van het contract van Overmars, tijdens de aandeelhoudersvergadering van 28 januari, was al gepland. Volgens de woorden van algemeen directeur Edwin van der Sar kwamen ergens op 26, 27 of 28 januari de eerste signalen binnen: hij sprak van acht, negen of tien dagen voor de contractverlenging. Perez vindt dat Ajax het tekenmoment had moeten uitstellen. “Ik vind het zó gek”, stelt de analist zondagavond bij Dit was het Weekend op ESPN. "Als je die signalen krijgt, dan moet iemand het toch meteen op de man af vragen, hoe het zit? Dat kan de rvc zijn, of zelfs Van der Sar als zijn vriend."

"Geef Overmars de kans om het van tafel te krijgen óf op te biechten, voordat je zo'n langdurig, kostbaar contract gaat verlengen. Ik vind het heel bijzonder dat het niet is gebeurd", vervolg Perez in het praatprogramma. "Misschien waren ze bang dat het af zou ketsen. Ajax vreesde vermoedelijk voor de reacties als een contractverlenging van Overmars plots gecanceld zou worden."Maar er ís toch ook iets aan de hand?", werpt Perez op. "Dan moet je niet bang zijn om het te cancelen. Zij waren natuurlijk bang dat er helemaal niets aan de hand zou blijken te zijn. Maar roep hem gewoon naar binnen en geef hem de kans om het te weerleggen of toe te geven. Daar is toch helemaal niks mis mee, lijkt mij."

Overmars kreeg een dag voordat hij terugtrad nog een tekenbonus van 1,25 miljoen euro, vanwege het verlengen van zijn contract. De kans is echter groot dat Overmars het bedrag in zijn volledigheid moet terugbetalen. "Ik kan me niet voorstellen dat Ajax geen clausule heeft opgenomen waardoor de bonus onder bepaalde omstandigheden moet worden teruggestort", zei Errol Keyner, adjunct-directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters, eerder deze week tegen RTL Nieuws. "Mocht dat niet zo zijn, dan moeten er meer mensen weg."