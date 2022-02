Sergiño Dest krijgt in stadsderby tegen Espanyol kans om zich te bewijzen

Zondag, 13 februari 2022 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:13

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt van Barcelona voor de stadsderby op bezoek bij Espanyol. De trainer geeft Sergiño Dest de kans om zich te bewijzen. De rechtsback komt in het elftal op de plek van Dani Alves, die door zijn rode kaart vorige week tegen Atlético Madrid (4-2 zege) geschorst is. Tonny Vilhena staat in de basis bij Espanyol. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

De knappe zege tegen Atlético geeft Xavi geen reden om meer wijzigingen door te voeren in zijn elftal. Dat houdt in dat Barcelona opnieuw 4-3-3 speelt met middenvelder Gavi aan de linkerkant van de aanval. Adama Traoré, die grote indruk maakte bij zijn debuut, moet vanaf rechts opnieuw wanorde veroorzaken bij de opponent. Ferran Torres staat in de spits, waardoor Pierre-Emerick Aubameyang, Luuk de Jong en Ousmane Dembélé opnieuw op de bank zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marc-André ter Stegen is de vaste doelman, terwijl Gerard Piqué en Ronald Araújo centraal achterin staan. Jordi Alba, maker van het schitterende openingsdoelpunt tegen Atlético, speelt als gebruikelijk als linksback. Ook het middenveld blijft staan: Frenkie de Jong had vorige week een wat meer controlerende rol op het middenveld naast Sergio Busquets, terwijl Pedri dieper op het veld stond geposteerd.

Barcelona kan bij winst de begeerde vierde plek op de ranglijst overnemen van Atlético. Espanyol staat op dit moment dertiende en zal na vier duels zonder zege vooral naar onderen kijken: de club staat nog zeven punten boven op de degradatiezone. Eerder dit seizoen won Barcelona de thuiswedstrijd tegen Espanyol nipt dankzij een penalty van Memphis Depay, die er vanwege een spierblessure nog altijd niet bij is.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Torres, Traoré.

Opstelling Espanyol: Diego López, Aleix Vidal, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa, Keidi Bare, Herrera, Darder, Puado, Vilhena