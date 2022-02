Valentijn Driessen: ‘Zij hebben Van der Sar laten zwemmen en verzuipen’

Zondag, 13 februari 2022 om 19:41 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen is niet te spreken de communicatieve vaardigheden van Edwin van der Sar omtrent het opstappen van Marc Overmars, maar haalt in een column ook uit naar de raad van commissarissen. De chef voetbal van De Telegraaf trekt na het interview van Van der Sar voor de camera van ESPN de conclusie dat de rvc Van der Sar heeft laten 'verzuipen'.

Van der Sar zei zondag dat hij en de raad van commissarissen signalen hadden opgevangen over het grensoverschrijdend gedrag van Overmars, nog voordat de contractverlenging van laatstgenoemde werd bekrachtigd. "Het was vlak voor 28 januari en betrof geluiden. Wij wilden dat eerst onderzoeken alvorens hier ruchtbaarheid aan te geven of de verlenging uit te stellen", legde Van der Sar uit. Het was zijn eerste camera-interview in een week tijd. "Dat Van der Sar geen al te sterke indruk maakte bij de confrontatie met de buitenwacht, zegt wel iets over zijn capaciteiten of juist het ontbreken ervan als algemeen directeur", vindt Driessen.

"Aan de andere kant is Van der Sar persoonlijk diep geraakt door de gedragingen van Overmars, met wie hij sinds zijn tienerjaren is opgetrokken", schrijft de journalist. "De ontmoeting met de media leverde het nieuws op dat Van der Sar en de rvc al vóór de herbenoeming van Overmars als directeur voetbalzaken signalen over diens grensoverschrijdende gedrag hadden opgevangen." Om die reden is Driessen zeer kritisch over het handelen van de leden van de raad.

"Dat de rvc met allerlei zogenaamde bestuurlijke zwaargewichten toen niet op de rem heeft getrapt, valt Leen Meijaard, Ernst Ligthart, Georgette Schlick, Annette Mosman, Peter Mensing en interim-commissaris Adri Koster ernstig kwalijk te nemen. Zij hebben de relatief onervaren bestuurder Van der Sar laten zwemmen en verzuipen, waar ze hem een reddingsboei hadden moeten toewerpen", concludeert de chef voetbal. Van der Sar erkende zondagmiddag dat hij heeft overwogen om op te stappen, maar zover is het tot op heden niet gekomen.