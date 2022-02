Ajax ontwikkelt nieuw wapen: ‘Hij is echt bepalend voor het spel, zó goed’

Zondag, 13 februari 2022 om 19:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Steven Berghuis toonde zondag andermaal aan uitstekend uit te voeten te kunnen in zijn nieuwe rol bij Ajax. De Oranje-international speelde tegen FC Twente (5-0 zege) voor de derde keer aan de linkerkant van het middenveld en deed dat volgens de analisten op ESPN briljant. "Ik vind Berghuis wel héél goed op die plek, ook omdat hij veel creëert", aldus Arnold Bruggink.

Berghuis speelt bij Ajax dit seizoen doorgaans als centrale nummer tien, met Edson Álvarez en Ryan Gravenberch in een blok achter zich. Gravenberch liep onlangs corona op en moest zo de duels tegen Heracles Almelo (3-0 winst) en Vitesse (5-0 zege) missen. In die wedstrijden speelde Berghuis samen met Davy Klaassen als aanvallende middenvelder. Daarover was Erik ten Hag blijkbaar zó tevreden dat de herstelde Gravenberch zondag tegen Twente op de bank moest beginnen. Berghuis kwam veelvuldig aan de bal en was daarmee vaak de spil in de aanval bij Ajax. Ook met zijn diepgang veroorzaakte hij problemen bij Twente: het eigen doelpunt van Robin Pröpper kwam voort uit een goede loopactie van Berghuis, die dat met een voorzet vanaf de achterlijn forceerde.

Ajax gaat over anderhalve week in de achtste finale van de Champions League op bezoek bij Benfica. De vraag is of een middenveld met Berghuis en Klaassen dan te aanvallend is. "Vorige week dacht ik dat het niet kon, nu denk ik van wel", reageert Bruggink. "Ik vind Berghuis echt zo goed op dit moment. Hij is echt bepalend voor het spel van Ajax als een soort nieuwe spelverdeler. Hij komt vaak aan de linkerkant aan de bal. Met zijn linkerbeen kan hij zo ook de ruimte benutten en de bal naar de kant van Antony geven." Erik ten Hag bevestigt dat Berghuis zijn huidige rol ook in Europees verband zou kunnen uitvoeren. "Ja. Je ziet vandaag ook weer hoe uitstekend hij die rol invult", vertelt de trainer op de persconferentie.

"Hij is een heel intelligente speler, die weet wat er op diverse posities wordt geëist. Hij kan daar invulling aan geven, dat hebben we vandaag ook weer gezien", aldus de trainer van Ajax. Ook analist Kenneth Perez is lovend over Berghuis. "Zijn traptechniek komt nu ook heel erg tot uiting", zegt de Deen. "Op tien kom je minder in balbezit op een positie waar er geen druk van de tegenstander is. Nu kan dat en kan hij echt strooien met passjes. Alleen... het is natuurlijk wel anders tegen die Portugezen. Ik denk dat Gravenberch erin komt en dat Klaassen eruit gaat." Daarmee zou Ten Hag dus terugkeren naar het middenveld dat dit seizoen gebruikelijk was bij Ajax.