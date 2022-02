Trabzonspor verslaat enige overgebleven concurrent in Turkse titelstrijd

Zondag, 13 februari 2022 om 18:56 • Dominic Mostert

Trabzonspor heeft zondag een reuzenstap gezet richting de landstitel in Turkije. De koploper van de Süper Lig klopte Konyaspor, de enige overgebleven concurrent, met 2-1. Daardoor heeft Trabzonspor een voorsprong van twaalf punten op de nummer twee, die nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Als Konyaspor had gewonnen, was het gat teruggebracht tot zes punten.

Stefano Denswil had een basisplaats bij Trabzonspor, dat na twaalf minuten op voorsprong kwam na een aanval over de linkerflank. Andreas Cornelius draaide aan de zijlijn weg bij verdediger Adil Demirbag en verstuurde een scherpe, lage voorzet aan Edin Visca. De buitenspeler nam de bal aan en trof doel in de rechterhoek.

Voor de pauze was Trabzonspor meerdere keren dicht bij de 2-0. Na een corner vanaf de rechterflank torende Cornelius uit boven zijn bewaker, alvorens tegen de paal te koppen. Een vrije trap van Anastasios Bakasetas belandde op de lat; kort voor de pauze waagde hij opnieuw een schot, maar ditmaal bracht doelman Ibrahim Sehic redding.

Halverwege de tweede helft maakte Trabzonspor toch nog de tweede goal. Het doelpunt kwam voor een belangrijk deel op het conto van Anthony Nwakaeme, die onder grote druk in balbezit bleef in het strafschopgebied en uiteindelijk tussen vier man de ruimte vond om Visca vlak voor het doel te bedienen: 2-0. Invaller Sokol Cikalleshi bracht de spanning terug met een prachtig schot uit de draai vanuit het strafschopgebied, maar het bleef bij 2-1.