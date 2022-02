Status van Dusan Tadic onder druk: ‘Sébastien Haller gaat hem aanspreken’

Zondag, 13 februari 2022 om 18:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:19

Ajax boekte zondag een ruime overwinning op FC Twente (5-0), maar Dusan Tadic kwam niet tot scoren. De aanvoerder liet in de tweede helft een strafschop onbenut, net als vorige week tegen Heracles Almelo (3-0 zege). Analisten Kenneth Perez en Arnold Bruggink van ESPN betwijfelen of Tadic bij de volgende strafschop van Ajax opnieuw achter de bal zal staan.

Tadic mocht aanleggen vanaf elf meter na licht contact tussen Sébastien Haller en Mees Hilgers. Hij zag zijn schot vrij simpel uit de rechterhoek getikt worden door Lars Unnerstall. Na afloop was hij desondanks vrolijk en liep hij met ontbloot bovenlijf langs de supporters. "Jezus Christus", zegt Perez lachend over het lichaam van Tadic. "Maar een goede buikspier maakt nog geen goede penaltynemer."

Bruggink vraagt zich af of Sébastien Haller voorzichtig Tadic zal 'aantikken' met de vraag of hij voortaan de penalty's mag nemen. "Ik denk dat Tadic ze niet meer gaat nemen. Ik moet wel zeggen: de penalty's die hij moet maken, schiet hij er meestal in. Dit was bij een 2-0 stand", aldus Bruggink. Perez zet zijn geld toch op Tadic als volgende nemer. "Dit is niet goed voor zijn trots. Daarom denk ik dat hij tóch gaat vragen of hij er alsjeblieft nog één mag nemen. Tadic is een geweldige penaltynemer, maar nu zijn er twee missers bij gekomen."

Tadic stond lange tijd bekend als specialist: in november 2020 werd hij in een artikel op de clubwebsite nog aangeduid als 'strafschoppenkoning', maar aan die status is inmiddels wat afbreuk gedaan. Hij miste drie van zijn laatste vier strafschoppen: hij was op 8 april 2021 (tegen AS Roma in de Europa League), vorige week zondag (tegen Heracles in de Eredivisie) en deze zondagmiddag niet succesvol. Zijn laatste benutte penalty was op 19 december tegen Feyenoord in de Eredivisie.

Over zijn gehele carrière, in dienst van clubs en zijn land, benutte Tadic 64 van zijn 78 penalty's (82,1%). Steven Berghuis, de voormalig strafschoppennemer van Feyenoord, maakte er 24 van de 28 (85,7%). Op papier lijkt Haller de meest betrouwbare kandidaat, want hij was 26 van de 27 keer trefzeker (96,3%). Ook Davy Klaassen kan in beeld komen, al is zijn statistiek minder imposant met 9 benutte penalty's en 5 gemiste (64,3%).

Na afloop zegt trainer Erik ten Hag dat een wisseling van de wacht op dit moment niet aan de orde is. "Nee, dat heb ik nog niet besloten", aldus de trainer, die vertrouwen heeft in Tadic. "Wanneer het er echt om gaat, schiet hij ze ook weer binnen. Desalniettemin hebben we ook andere goede kandidaten: Haller, Klaasen, Berghuis. Wat dat aangaat hebben we kwaliteit in de ploeg."