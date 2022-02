Ajax blaast opnieuw tegenstander weg met vijf goals; déjà vu voor Tadic

Zondag, 13 februari 2022 om 18:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:41

Ajax heeft zondag opnieuw bewezen op het veld niet gehinderd te worden door de enorme onrust binnen de club. De ploeg van Erik ten Hag combineerde er tegen FC Twente lustig op los en zette een klinkende 5-0 zege neer. Sébastien Haller maakte een hattrick en bracht zijn seizoentotaal in de Eredivisie op zestien goals. Kleine smet op de zege was de gemiste strafschop van Dusan Tadic, die een déjà vu beleefde: vorige week miste de aanvoerder van Ajax op identieke wijze ook al een penalty tegen Heracles Almelo.

Ten Hag moest voorafgaand een moeilijke keuze maken, omdat Ryan Gravenberch terugkeerde van een coronabesmetting. De middenvelder kreeg zijn basisplaats niet terug en begon op de bank. Ten Hag koos opnieuw voor Davy Klaassen, die Gravenberch de laatste twee duels al verving. Noussair Mazraoui keerde terug als rechtsback in plaats van Devyne Rensch.

Ajax staat met 1-0 voor tegen FC Twente. En met die stand kan er maar één iemand de maker van het doelpunt zijn ?? ?? ESPN #?? #AJATWE pic.twitter.com/Ljc9Opb95N — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2022

Ajax kwam zondagmiddag moeizaam op gang en kwam in de beginfase niet onder de druk van Twente uit. De Tukkers hadden kunnen scoren via Ricky van Wolfswinkel, die de bal op de onderkant van de lat kopte. Ajax begon na een minuut of 25 beter te spelen en dat leverde meteen een schietkans op voor Dusan Tadic, die zijn schot knap uit de verre hoek getikt zag worden door Lars Unnerstall.

Drie minuten daarna kwam de thuisploeg via een hoekschop, die door Sébastien Haller met het hoofd werd verlengd. Bij de tweede paal kon Klaassen de bal binnenwerken, ook omdat Unnerstall mistastte in duel met Haller: 1-0. Op dat moment resteerde nog een kwartier speeltijd in de eerste helft, waarin Twente onder enorme druk kwam te staan. Mazraoui kwam net niet bij een snijdende voorzet van Berghuis. Op slag van rust kreeg Klaassen dé kans op de 2-0, maar de vrije intikker van de middenvelder werd knap uit het doel geranseld door Unnerstall.

Ook na rust beet Ajax zich direct stevig vast in de tegenstander. Unnerstall keerde een kopbal van Timber, maar ging in de 53ste minuut de fout in bij een hard afstandsschot van Jurriën Timber. De Twente-doelman kaatste de lage bal door het midden terug, waardoor de alerte Haller de rebound kon binnenglijden: 2-0. Diezelfde Haller werd na een uur spelen aangetikt na een handige kapbeweging en versierde zo een penalty. Tadic eiste de bal op en zag zijn schot simpel uit de rechterhoek getikt worden door Unnerstall.

Gravenberch mocht in de 64ste minuut invallen en was dertien minuten later direct belangrijk door Berghuis vrij te zetten in het strafschopgebied. Laatgenoemde bracht de bal vanaf de achterlijn terug, waarna Robin Pröpper hem ongelukkig binnenliep: 3-0. Ajax bleef gas geven en kwam dankzij Haller op 4-0. De spits kreeg een perfecte voorzet van Antony en stak zijn been hoog uit om die binnen te lopen. Twee minuten voor tijd voltooide Haller zijn hattrick door een lage voorzet van Nicolás Tagliafico in te tikken: 5-0.