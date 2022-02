Vince Gino Dekker aangevallen door fans: ‘Maar gelukkig niet gewond’

Zondag, 13 februari 2022 om 18:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:21

De aanstaande overstap van Vince Gino Dekker van Spakenburg naar aartsrivaal IJsselmeervogels blijft de gemoederen flink bezighouden. De 24-jarige vleugelaanvaller is dit weekeinde zelfs aangevallen door boze fans van zijn huidige club, al raakte de vertrekkende buitenspeler daarbij niet gewond. Het bestuur van Spakenburg is aangeslagen door het wangedrag van de eigen aanhang rondom de oefenwedstrijd tegen Quick Boys van zaterdag en kondigt aan dat het politieonderzoek zal worden geïntensiveerd.

Spakenburg meldt in een statement op de website dat naast Dekker in de afgelopen weken ook diverse bestuursleden en vrijwilligers zijn geïntimideerd en zelfs bedreigd. "De laatste twee dieptepunten: een ijzeren staaf die bij een bestuurslid thuis door de voorruit is gegooid, waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen en de bedreigende situatie afgelopen zaterdag bij de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk", zo valt onder meer te lezen in de verklaring die door de club uit de Tweede Divisie is afgegeven.

BESTUUR | Politieonderzoek geïntensiveerd na nieuwe bedreigingen aan spelers en vrijwilligers, lees het hele bericht hier: https://t.co/GxcwkLxm3u — sv Spakenburg (@SV_Spakenburg) February 13, 2022

De leiding van Spakenburg rept vervolgens over 'intimiderende telefoontjes, vrijwilligers opzoeken op hun werk en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving'. "Nee, we hebben het niet over een goedkope maffiafilm, maar helaas over praktijken waarmee vrijwilligers van SV Spakenburg worden geconfronteerd. Sinds het opgelegde sportparkverbod vorig jaar september hebben lieden gelieerd aan HKS hun werkterrein van o.a. vernielingen, vechtpartijen en het fabriceren van zelfgemaakte slagwapens uitgebreid met intimidatie en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving van vrijwilligers en speler Vince Gino Dekker." Spakenburg wijst de raddraaiers erop dat ze 'hun fatsoen en verstand nog meer kwijtraken'.

Spakenburg zal 'nooit zwichten voor terreur', maar desondanks zijn er grote zorgen over de huidige situatie rondom Dekker. "Het meest recente dieptepunt vond afgelopen zaterdag plaats tijdens de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk, waarbij onze speler Vince Gino Dekker is aangevallen, maar gelukkig niet gewond is geraakt. Bij diverse waarnemingen is duidelijk geworden dat lieden die al enige tijd een verbod hebben tot de blauwe zijde van de Westmaat hierbij betrokken waren. Na optreden door een grote politiemacht is een einde gemaakt aan de bedreigende en grimmige situatie op het sportcomplex."

De spelers en stafleden van Spakenburg moesten zaterdag na afloop van het oefenduel in Katwijk enige tijd in de kleedkamer blijven, zodat de rellende aanhang onder politiebegeleiding het sportpark kon verlaten. "Tijdens de rit is de buschauffeur door enkele lieden van deze groep vervolgens mishandeld, volgens diverse mediaberichten. Op advies van de politie is de spelersbus van SV Spakenburg vanuit Katwijk niet rechtstreeks naar Spakenburg gereden, maar naar Baarn, waarna spelers in groepjes en onder politiebegeleiding veilig naar hun voertuigen in Spakenburg zijn gebracht. Als bestuur zijn we opnieuw geschokt over dit onacceptabele en wanstaltige gedrag door een groep jongeren en volwassenen. Het mag duidelijk zijn dat we Vince Gino Dekker steunen en hopen en verwachten dat we tot het einde van dit seizoen mogen genieten van zijn voetbalcapaciteiten."

Het bestuur van Spakenburg heeft na de incidenten in Katwijk overleg gehad met de gemeente Bunschoten-Spakenburg en de politie en in dat onderhoud is besloten dat het justitioneel onderzoek geïntensiveerd zal worden. Camerabeelden van de voorvallen in Katwijk en (anonieme) tips worden daarin zeker meegenomen. Burgemeester Melis van de Groep verleent alle hulp om om 'deze onaanvaardbare uitwassen rond het sportcomplex en binnen de gemeentegrenzen een halt toe te roepen'.