Edwin van der Sar overwoog op te stappen als algemeen directeur van Ajax

Zondag, 13 februari 2022 om 17:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:56

Edwin van der Sar heeft na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars overwogen om eveneens op te stappen bij Ajax. De algemeen directeur erkent in gesprek met De Telegraaf dat een vertrek in de afgelopen periode 'weleens' door zijn hoofd is geschoten. Van der Sar stond zondag rond de wedstrijd tegen FC Twente voor het eerst uitgebreid de media te woord sinds zijn collega opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag richting werkneemsters.

Hoewel hij nadacht over opstappen, zegt Van der Sar blij te zijn met 'de steun die we van binnenuit krijgen' en 'de verhalen die je óók hoort'. "Soms denk ik: waar doe ik het voor? Maar ik ben ergens ingestapt en wil daar een succes van maken. De afgelopen jaren zijn er ook mooie stappen gezet. We hebben een estafettestokje in onze handen gekregen en de mannen uit de jaren zeventig hebben ons ver gebracht, waarna onze generatie in 1995 dat stokje heeft overgenomen. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd, van Jaap van Praag tot Ton Harmsen en Michael van Praag."

"We willen het stokje zo goed mogelijk naar de finish brengen", legt de algemeen directeur uit. "Dat doen we met een hoop mensen met een hoop liefde voor het voetbal en de club Ajax, die graag voor de club willen werken. Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de zaken die nog openstaan en waar we intern en met onafhankelijke externe partijen keihard aan gaan werken." Van der Sar erkent dat de directie zich kan verbeteren. "Iedere situatie ga je analyseren, dat doe je na het seizoen en ook in de winterstop. Dat doe je niet alleen op voetbalgebied, maar voor de hele organisatie."

Meerdere vrouwen die melding maakten van het grensoverschrijdend gedrag, denken dat Van der Sar geweten moest hebben dat Overmars zich de afgelopen jaren misdroeg. De directeur ontkende dat aanvankelijk, maar gaf zondagmiddag wel toe de eerste signalen 'acht à negen dagen' voor het vertrek van Overmars te hebben gehoord. Zijn stilzwijgen in de afgelopen week kwam Van der Sar op veel kritiek te staan: de affaire-Overmars werd door sommigen op een hoop gegooid met andere problematische kwesties omtrent Ajax onder leiding van Van der Sar.

Zo kreeg Ajax de afgelopen jaren te maken met de afwikkeling van het dossier-Abdelhak Nouri, het nalaten om Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League, de dopingschorsing van André Onana, de vermeende betrokkenheid van Quincy Promes bij een steekpartij, de aangifte jegens Zakaria Labyad wegens mishandeling en bedreiging, de betrokkenheid van Overmars bij een dubieuze cryptocoin en het controversiële besluit om spelers die positief getest zijn op het coronavirus mee terug te laten vliegen vanuit Portugal. Mede door die optelsom werd bijvoorbeeld bij VI Vandaag opgeroepen tot het vertrek van Van der Sar.