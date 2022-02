Borussia Dortmund profiteert en komt dichter bij koploper Bayern München

Zondag, 13 februari 2022 om 17:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:04

Borussia Dortmund is dichter bij koploper Bayern München gekomen in de Bundesliga. Daags nadat de concurrent met 4-2 verloor van VfL Bochum, wist BVB met 0-3 te winnen van Union Berlin. Daardoor heeft Dortmund 46 punten: 6 minder dan Bayern München, maar 5 meer dan nummer drie Bayer Leverkusen. Union had kunnen stijgen naar plek vier, maar blijft op de zesde plaats staan.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund, dat nooit eerder een officiële uitwedstrijd won van Union. Daar waren er in het verleden dan ook slechts twee van. Dortmund opende de score in de achttiende minuut, nadat spelers elkaar in de kleine ruimte wisten te vinden in en rondom het strafschopgebied. Mahmoud Dahoud gaf de beslissende pass en stelde Marco Reus in staat om af te ronden door de benen van keeper Andreas Luthe. Zeven minuten later verdubbelden de bezoekers de marge: onder druk van twee verdedigers kreeg Malen de bal ternauwernood bij Reus, die Luthe omzeilde en in de korte hoek raak schoot.

Drie minuten voor de pauze kon Malen in een één-op-één-situatie niet voor de 0-3 zorgen, maar twintig minuten voor tijd speelde hij wel een belangrijke rol bij de treffer van Raphaël Guerreiro. Vanaf de achterlijn gaf Jude Bellingham een lage voorzet; bij de eerste paal schoot Malen tegen Luthe aan, waarna Guerreiro toesloeg in de rebound. Dortmund dacht even daarna op 1-3 te komen via een kopbal van Kevin Mohwald. De videoscheidsrechter meende een overtreding te zien in de aanloop naar het doelpunt en zodoende hield Dortmund de nul in het Stadion An der alten Försterei.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayern München 22 17 1 4 45 52 2 Borussia Dortmund 22 15 1 6 21 46 3 Bayer Leverkusen 22 12 5 5 22 41 4 RB Leipzig 22 10 4 8 16 34 5 TSG Hoffenheim 22 10 4 8 9 34 6 SC Freiburg 22 9 7 6 9 34 7 1. FC union Berlin 22 9 7 6 -1 34 8 1. FC Köln 22 8 8 6 -3 32 9 FSV Mainz 05 22 9 4 9 7 31 10 Eintracht Frankfurt 22 8 7 7 -1 31 11 VfL Bochum 22 8 4 10 -8 28 12 VfL Wolfsburg 22 8 3 11 -10 27 13 Borussia Mönchengladbach 22 7 5 10 -10 26 14 Hertha BSC 22 6 5 11 -21 23 15 Arminia Bielefeld 22 4 10 8 -8 22 16 FC Augsburg 22 5 7 10 -14 22 17 VfB Stuttgart 22 4 6 12 -16 18 18 SpVgg Greuther Fürth 22 3 4 15 -37 13

Reusachtige goal ?? Marco Reus schuift de bal door de benen van Union-goalie Andreas Luthe. Dortmund leidt in Berlijn ??#ZiggoSport #Bundesliga #FCUBVB pic.twitter.com/IadYrncJIY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022

En weer Reus ?? De Duitser schiet ditmaal raak op aangeven van Donyell Malen ??#ZiggoSport #Bundesliga #FCUBVB pic.twitter.com/gsQNgOk66E — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022