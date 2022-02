SC Heerenveen loopt tegen NEC tegen vijfde competitienederlaag op rij aan

Zondag, 13 februari 2022 om 16:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:44

NEC heeft zondagmiddag in de Eredivisie een belangrijke zege geboekt op bezoek bij sc Heerenveen. Elayis Tavsan zorgde op slag van rust voor de winnende treffer: 0-1. Door de zege stijgen de Nijmegenaren naar de achtste plaats met 30 punten uit 22 duels, terwijl de ploeg van trainer Ole Tobiasen elfde blijft met 25 punten.

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om serieus gevaar te stichten. Het thuispubliek kon halverwege de eerste helft voor het eerst opveren, nadat Siem de Jong vanuit de kluts de bal klaar legde voor Rami Al Hajj. Het schot van de vleugelaanvaller kon echter ternauwernood gekeerd worden door Mattijs Branderhorst. Vijf minuten voor rust moest de doelman van NEC opnieuw handelend optreden op een doelpoging van Milan van Ewijk. De sluitpost verkleinde zijn goal en voorkwam daarmee een doelpunt.

Waar Heerenveen enkele grote kansen onbenut liet, toonden de bezoekers zich op slag van rust wel efficiënt.Tavsan stak de hele helft van Heerenveen over en schoot uiteindelijk via de binnenkant van de paal raak: 0-1. De thuisploeg kwam voor het tweede bedrijf getergd uit de kleedkamer en probeerde de ploeg van trainer Rogier Meijers vast te zetten, maar wist in aanvallend opzicht lange tijd geen vuist te maken.

Amin Sarr kreeg nog wel de uitgelezen kans om Heerenveen langszij te schieten, maar de Zweedse spits kopte vanuit volledig vrijstaande positie over. Aan de andere kant liet Javier Vet vervolgens na om de marge namens NEC te verdubbelen. De middenvelder kwam op aangeven van Tavsan een teenlengte te kort om de bal binnen te werken. Lasse Schöne leek wedstrijd in de slotfase tegen zijn oude ploeg te beslissen, toen hij een indraaiende vrije door alles en iedereen werd gemist en via de binnenkant van de paal binnenviel. Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Richard Martens de goal uiteindelijk te annuleren vanwege hinderlijk buitenspel van Iván Márquez.