Kökçü profiteert van blunder en leidt zege matig Feyenoord in

Zondag, 13 februari 2022 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

Orkun Kökçü is zondag andermaal zeer belangrijk geweest voor Feyenoord. De middenvelder profiteerde in de slotfase van de eerste helft van slecht keeperswerk van Etienne Vaessen, die zijn doel kwam uitrennen maar de bal niet wist te raken. Kökçü kon vervolgens met zijn zwakkere linkerbeen scoren. Feyenoord maakte in Waalwijk bij vlagen een kwetsbare indruk, maar desondanks werden de drie punten meegenomen naar Rotterdam door een laat doelpunt van Jorrit Hendrix: 0-2. Het verschil met nummer twee PSV bedraagt dankzij de minieme zege nog maar een punt: 49 om 48 punten.

In de beginfase werd Justin Bijlow een aantal keren getest door het scherp spelende RKC, terwijl Marco Senesi aan de andere kant een kopbal over de lat zag vliegen. De thuisploeg leek in minuut 37 op weg naar de 1-0, toen Saïd Bakari op het strafschopgebied van Feyenoord afstormde. Het was echter Bijlow die op zeer fraaie wijze redding wist te brengen, waardoor het elftal van trainer Arne Slot een achterstand in Waalwijk bespaard bleef. In de slotminuut van de boeiende eerste helft wist Kökçü de ban te breken. De middenvelder passeerde de uitkomende Vaessen en schoot vervolgens beheerst raak met links: 0-1. Het is alweer de negende keer dat Kökçü voor de openingstreffer zorgt namens Feyenoord. Steven Berghuis heeft het record in handen met tien openingstreffers.

? Orkun Kökcü zet @Feyenoord op 0-1 in Waalwijk na een flitsende counter! ?? ESPN

#?? #RKCFEY pic.twitter.com/1LY9gF7Lha — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2022

Feyenoord leek de voorsprong te verdubbelen in minuut 57, maar het doelpunt van Luis Sinisterra werd geannuleerd wegens buitenspel. RKC bleef hierdoor in de wedstrijd en de thuisclub maakte het de bezoekers ook niet makkelijk in de tweede helft. Halverwege werden Guus Til en Bryan Linssen vervangen door Jens Toornstra en Cyriel Dessers. RKC probeerde dreigend te worden via onder meer Jens Odgaard en Michiel Kramer, maar het was steeds net niet bij de Brabanders. Een kwartier voor tijd verzuimde Odgaard om de 1-1 aan te tekenen alleen voor Bijlow, tot ergernis van alles en iedereen bij RKC.

Geklungel in de verdediging van RKC zorgde voor de tweede treffer van het niet bijster goed spelende Feyenoord. De ingevallen Hendrix maakte in 89ste minuut geen fout alleen voor Vaessen: 0-2. Kort daarvoor was de geblesseerd geraakte Lutsharel Geertruida vervangen door Marcus Holmgren Pedersen. In de vier minuten blessuretijd was RKC niet meer bij machte om de spanning terug te brengen. De ploeg van trainer Joseph Oosting blijft derhalve dertiende in de Eredivisie.