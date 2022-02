NAC Breda spoelt bekerkater weg met eerste thuiszege sinds november

Zondag, 13 februari 2022 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:26

NAC Breda heeft eindelijk weer eens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie in winst omgezet. De Bredanaars, die deze week door PSV werden uitgeschakeld in de strijd om de TOTO KNVB Beker, waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Den Bosch. Het betekende pas de eerste competitiezege van het kalenderjaar en de eerste thuisoverwinning sinds 27 november, toen Helmond Sport met 1-0 werd verslagen. De ploeg van trainer Edwin de Graaf stijgt door de zege naar de tiende plek op de ranglijst, Den Bosch blijft veertiende.

Bij NAC moet met vertrouwen zijn toegeleefd naar het duel met Den Bosch, daar de Brabanders slechts één van de voorgaande twaalf thuiswedstrijden verloren in alle competities en in acht van die twaalf duels de nul hielden. Ook ditmaal was het al snel raak, toen Ralf Seuntjens en Naoufal Bannis zich na vijf minuten spelen door de defensie van de Bossche ploeg combineerden en Odysseus Velanas mocht afronden: 1-0. Den Bosch kroop daarna iets uit de schulp, maar zag pogingen van afstand over het doel gaan en gepakt worden door Nick Olij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuisploeg speelde vanuit de omschakeling en zag toe hoe de bezoekers gevaarlijk werden via Jeremy Cijntje. De aanvaller kon ternauwernood worden afgestopt door de jarige Dion Malone. Ook na rust waren er kansen voor de ploeg van Jack de Gier. Sebastiaan van Bakel ging na een goede individuele actie voorbij aan Ruben Ligeon, maar stuitte op Olij. De Graaf bracht daarop Boris van Schuppen en Pjotr Kestens binnen de lijnen voor Jeredy Hilterman en Bannis en noteerde zowaar wat kansen met zijn ploeg. Onder meer Kestens maakte een gedreven indruk.

Na een grote kans van Nikolaj Moller, die zijn voet niet goed tegen de bal kreeg in scoringspositie, gooide Kestens het duel in het slot. De aanvaller ontving de bal op een presenteerblaadje van Velanas en werkte de 2-0 tegen de touwen. Het betekende dus de eerste zege van het jaar voor NAC, terwijl Den Bosch blijft hangen in de sleur. De ploeg van De Gier wacht al drie maanden op een overwinning. De laatste negen wedstrijden konden niet in winst worden omgezet.