Verhaal van Sam Beukema schrijft zichzelf bij ruime zege AZ

Zondag, 13 februari 2022 om 14:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:54

AZ heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Pascal Jansen schoot moeizaam uit de startblokken, maar wist uiteindelijk vrij eenvoudig te winnen: 1-4. Sam Beukema eiste een hoofdrol voor zich op. De centrumverdediger is kind van de club in Deventer maar liet zijn jeugdliefde met twee treffers in tranen achter. De tweede en derde treffer kwamen, mede door defensief geschutter bij de thuisploeg, op naam van Vangelis Pavlidis. AZ stijgt door de zege naar de vierde plek en is nu voorbij FC Twente, dat later op de middag op bezoek gaat bij Ajax.

Bij beide ploegen was de stemming deze week opperbest met het bereiken van de halve finale van de TOTO KNVB Beker. AZ neemt het daarin op tegen Ajax, terwijl Go Ahead Eagles aan PSV is gekoppeld. Over de vorm in de Eredivisie kan men bij Go Ahead niet tevreden zijn. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is nu al acht duels op rij zonder zege, terwijl AZ juist in blakende vorm verkeert. De Alkmaarders verloren op 7 november voor het laatst een wedstrijd op bezoek bij Feyenoord. Sindsdien is het elftal van Jansen zestien officiële wedstrijden ongeslagen.

De beginfase was verrassend genoeg voor Go Ahead. De Deventenaren oogden fris en profiteerden na een klein half uur spelen van slordig balverlies bij AZ. Cuco Martina zette goed door aan de rechterkant van het veld, waarna Luuk Brouwers doeltreffend uithaalde met links. Even daarvoor voelde scheidsrechter Marc Nagtegaal zich genoodzaakt het duel kortstondig stil te leggen toen van buiten het stadion rookbommen werden afgestoken door boze Go Ahead-supporters. Zij zijn niet tevreden over de één derde bezetting. Na de openingstreffer van Go Ahead kantelde de wedstrijd volledig.

AZ nam het heft over en trok de stand al snel gelijk. Twee minuten na de goal van Brouwers kopte aan de overkant Beukema raak uit een corner van Jesper Karlsson. De centrale verdediger vierde het doelpunt door zijn verleden bij de Deventer club ingetogen. Na missers van Hakon Evjen en Isac Lidberg zorgde Pavlidis na ruim een half uur spelen voor de 1-3. Jay Idzes liet zich de bal kinderlijk eenvoudig afsnoepen op de achterlijn en zag toe hoe Pavlidis op aangeven van Dani de Wit voor zijn tweede van de middag zorgde met een knap schot uit de draai. Tot overmaat van ramp moest Go Ahead op slag van rust ook nog de 1-3 slikken. Ditmaal verslikte Philippe Rommens zich in De Wit en kon Pavlidis opnieuw binnentikken.

In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde aanzienlijk af. Pavlidis was net te laat voor een rebound na een schot van Karlsson en ook een poging van Evjen kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Meest opvallende moment was het debuut van Kamal Sowah. De van Club Brugge gehuurde aanvaller kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen voor zijn eerste minuten in het shirt van AZ. Nadat Marc Cardona een inzet van de lijn gehaald zag worden door Peter Vindahl, zorgde Beukema in de slotfase voor het slotakkoord door van dichtbij af te ronden: 1-4. De verdediger kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek in De Adelaarshorst, die hij bedankte met een ereronde.