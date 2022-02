Sparta Rotterdam niet langer hekkensluiter dankzij ingeving van Namli

Zondag, 13 februari 2022 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

Sparta Rotterdam is niet langer de hekkensluiter in de Eredivisie. Trainer Henk Fraser zag zijn formatie zondag op eigen veld namelijk met 1-0 winnen van Willem II. Het was gelijk de eerste overwinning van Sparta in 2022, dat zo moeizaam begon voor de laagvlieger uit Rotterdam. Bij Sparta was de in de winterstop overgekomen Younes Namli in de tweede helft de matchwinner met zijn eerste doelpunt namens zijn nieuwe club. Het is de eerste zege van Sparta in maar liefst 154 dagen.

Het publiek op Het Kasteel kreeg pas na een kwartier spelen voor het eerst wat te zien van Sparta in aanvallend opzicht. Lennart Thy was het eindstation van een mooie aanval, al verdween zijn schot uiteindelijk langs de verkeerde kant van de paal. Na bijna een halfuur spelen was er tegenslag voor de bezoekers uit Tilburg, omdat Pol Llonch vanwege een blessure moest afhaken. De onlangs teruggekeerde Daniel Crowley verving hem op het middenveld van Willem II. In het restant van de eerste helft in Rotterdam wisten beide ploegen weinig af te dwingen, waardoor de 0-0 tussenstand bij rust niet meer dan logisch was.

Younes Namli is zondag de grote held van Sparta Rotterdam.

Willem II loerde op de snelheid van onder meer Che Nunnely. De rechtsbenige aanvaller probeerde het met een knal in de 57ste minuut, maar zijn inzet ging net over het doel van Sparta. Slechts twee minuten later kwam de thuisclub op voorsprong. Namli liet met een solo een aantal spelers van Willem II kansloos, om vervolgens doelman Timon Wellenreuther te verschalken met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied: 1-0. Groot feest bij de spelers en de supporters van het kwakkelende Sparta.

Fraser besloot een kwartier voor het einde om de moegestreden Joeri de Kamps naar de kant te halen, met Sven Mijnans als zijn vervanger. Rechtsback Dirk Abels dacht kort daarna de 2-0 te hebben gemaakt, maar het was Wellenreuther die op knappe wijze redding wist te brengen voor Willem II. In de tachtigste minuut wisten Thy en Arno Verschueren, die twee schietkansen kreeg, niet te scoren in een scrimmage voor het doel van Willem II. In de slotfase besloot Fraser om ook matchwinner Namli en Thy naar de kant te halen, om zo meer verdedigende zekerheid in te bouwen. Willem II probeerde het nog wel, maar ook in de drie minuten blessuretijd bleef de gelijkmaker uit. Sparta heeft nu een punt (17 om 16) voorsprong op PEC Zwolle, de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie. Daarnaast is de achterstand op Willem II geslonken tot vier punten.