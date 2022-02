Mazraoui keert terug bij Ajax; Gravenberch begint op de bank

Zondag, 13 februari 2022 om 15:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:09

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zondagmiddag. Noussair Mazraoui keert terug in de verdediging van Ajax, dat verder geen verrassingen kent in de basisopstelling. Ryan Gravenberch is weer fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie, al begint de middenvelder wel op de bank. In de Johan Cruijff ArenA rolt de bal vanaf 16.45 uur.

Mazraoui en Gravenberch ontbraken woensdag nog in de wedstrijdselectie van Ajax, dat in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker met ruime cijfers afrekende met Vitesse (5-0). Ten Hag houdt verder vast aan de vertrouwde namen bij de koploper in de Eredivisie. Op het middenveld wordt Edson Álvarez dus geflankeerd door Davy Klaassen en Steven Berghuis. In de voorste linie moeten aanvoerder Dusan Tadic en Antony zorgen voor de aanvoer richting diepste spits Sébastien Haller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax wist de eerste drie wedstrijden in de Eredivisie in 2022 in winst om te zetten. Daarnaast werd dus op simpele wijze afgerekend met Excelsior Maassluis (9-0) en Vitesse in het bekertoernooi. Twente startte net als Ajax met drie overwinningen het nieuwe kalenderjaar. Domper was de 1-2 nederlaag tegen AZ in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Eerder dit seizoen pakte de ploeg van Ron Jans een punt (1-1) tegen Ajax. Kort voor het einde tekende verdediger Robin Pröpper voor de gelijkmaker in de Grolsch Veste.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Klaassen, Álvarez , Berghuis; Antony, Haller, Tadic

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Bosch, Limnios; Van Wolfswinkel.