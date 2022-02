Kraay hoorde op Bonaire over ‘miljoentje erbij’ voor Joey Veerman

Zondag, 13 februari 2022 om 12:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:08

Joey Veerman stond lange tijd in de belangstelling van Feyenoord, dat uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in PSV op de transfermarkt. Dat technisch directeur Frank Arnesen met een klein budget moet werken wordt zondagochtend weer eens duidelijk in Goedemorgen Eredivisie. Hans Kraay junior komt namelijk met een opmerkelijk verhaal over hoe Feyenoord de komst van Veerman naar De Kuip probeerde rond te krijgen in financieel opzicht.

"Is het bij jullie nog steeds zo van daar een plukje vandaan halen en daar ook om tot transfers te komen?", vraagt Kraay junior bij ESPN. aan Arnesen. "Ik zat tussen Kerst en Oud en Nieuw, en dat is heel toevallig, op Bonaire naast een van de Vrienden van Feyenoord. En de telefoon gaat op het strand, of hij er een miljoentje bij wilde doen voor Veerman. Hij zegt: 'Als jij ook een miljoentje doet, dan doe ik ook een miljoentje'. En ik zeg: 'Wat was dat?' En hij zegt: 'Of ik een miljoentje bij Veerman wilde doen'. Moet je zo plukken en trekken voor transfers?", uit de analist annex verslaggever nogmaals zijn verbazing in de richting van Arnesen.

Joey Veerman verkoos PSV uiteindelijk boven Feyenoord.

"Ik heb met de directie en de raad van commissarissen gekeken naar waar we ons kunnen verbeteren", probeert Arnesen de werkwijze bij Feyenoord te schetsen. "Je weet dat als je goede spelers wil halen, dat kost geld. Als je omhoog wil, dan moet je betalen. En soms moet je een beetje een risico nemen, dat is gewoon zo. Alleen bij Feyenoord zijn ze sinds het bijna failliet gaan in 2010 ontzettend conservatief. Eerst verkopen, dan pas kopen." Arnesen begint vervolgens aan een verhaal over hoe er binnen Feyenoord wordt gewerkt op het gebied van spelersbeleid, maar Kraay junior wil liever weten hoe men met de financiën omgaat in Rotterdam-Zuid.

"Maar Frank, geef eens antwoord op de vraag, moet het zo nog?", legt Kraay junior voor. "Voorlopig wel, ja", verzucht Arnesen gelijk. "Ons probleem bij Feyenoord is dat we in de laatste vijf jaar ofzo in de min zitten bij in- en uitgaande transfers. En dat is eigenlijk heel raar voor een Nederlandse topclub. Dat we meer investeren in spelers dan dat we ze verkopen. Omdat Nederland een verkoopland is. Maar wat wel zo is bij Feyenoord, onze turnover, wat wij binnen krijgen bij de club, van sponsoring, van ticketing, van al die dingen. Afgezet tegenover onze uitgaven, dan zitten we bijna elk jaar in de plus. Als enige club. Maar dan komen de transfers, en daar zitten we zwaar in de min. Vergeleken met Ajax, die in de laatste 5 jaar iets van 300 of 400 miljoen euro hebben binnengehaald", aldus Arnesen.