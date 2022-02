Vink: 'Dan neem je als Feyenoord toch afscheid van zo'n speler?'

Frank Arnesen legt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie uit hoe Feyenoord te werk gaat op het gebied van het aankopen en verkopen van spelers. De technisch directeur is zelf van mening dat de Rotterdamse club steken heeft laten vallen in de afgelopen jaren. Analist Marciano Vink haakt hierop in door te zeggen dat Feyenoord niet juist is omgesprongen aan de opnieuw aan FC Volendam verhuurde Francesco Antonucci, die in De Kuip vastligt tot medio 2024.

"Goedkoop inkopen en duur verkopen, zeg maar. En dat hebben we in de afgelopen jaren niet goed gedaan bij Feyenoord, dat is een feit", onthult Arnesen in het ochtendprogramma van ESPN. "Maar ook op tijd afscheid nemen van spelers", voegt Vink daar gelijk aan toe. "Want dat hele verhaal met Antonucci, dat snap ik niet zo heel goed. Hij heeft het bij Volendam goed gedaan en jullie hebben hem naar Feyenoord gehaald. En dan blijkt hij toch tekort te komen, of misschien niet in het systeem te passen."

Frank Arnesen gelooft nog steeds dat Francesco Antonucci kan slagen bij Feyenoord.

"Dan kun je toch ook zeggen van: 'Oke, dit gaat niet werken, want wij gaan ervan uit dat Arne Slot hier de komende tijd trainer is'. Dan neem je toch afscheid van zo'n speler, in plaats van toch nog de hoop uitspreken dat hij ooit het niveau gaat halen?", legt Vink voor aan Arnesen. De Feyenoord-directeur komt gelijk met een uitleg omtrent Antonucci. "Nee. Hij is pas 22 jaar oud en heel talentvol. Het is niet voor niets dat we hem gehaald hebben, in samenwerking met Volendam. Hij heeft het inderdaad heel goed gedaan bij Volendam. Maar hij is bij ons gekomen en heeft heel veel pech gehad, ook met ziekte. En ook in de speelwijze moet hij stappen maken, en meters maken", geeft de bestuurder mee aan de verhuurde middenvelder.

"En als Volendam eventueel promoveert, dan kan hij daar blijven en komt hij op een hoger niveau", gaat Arnesen verder met zijn uitleg. "Nu is het voor hem en voor ons niet interessant om hem te verkopen. Omdat er geen clubs zijn die grote bedragen voor hem willen neerleggen. Wij denken nog steeds, en ik zeker, dat hij potentieel heel veel in zijn mars heeft. En dat wij samen, het gaat niet alleen om Feyenoord, je weet hoe dat zit, die speler bepaalt ook. En ik wil ook dat spelers zo goed mogelijk terechtkomen ergens. En niet alleen sportief, maar ook financieel", aldus Arnesen.