Feyenoord wil met vertrouwde namen in spoor blijven van PSV

Zondag, 13 februari 2022 om 13:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:32

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondagmiddag. De trainer van de Rotterdamse club kiest voor exact dezelfde namen als een week geleden, toen Sparta Rotterdam op een 4-0 nederlaag werd getrakteerd in De Kuip. Er zijn dus basisplaatsen bij Feyenoord voor onder meer Lutsharel Geertruida en Luis Sinisterra. Het eerste fluitsignaal in Waalwijk klinkt om 14.30 uur. Bij winst komt Feyenoord op een punt van nummer twee PSV, dat nu op 49 punten staat.

Slot verkiest Geertruida dus wederom boven Marcus Holmgren Pedersen wat betreft de rechtsbackpositie van Feyenoord. De bezoekers uit Rotterdam treden verder met de vertrouwde namen aan in Waalwijk. Veel ogen zullen weer gericht zijn op Orkun Kökcü, de laatste weken de grote gangmaker op het middenveld van Feyenoord. Daarnaast is er voor de tweede keer op rij een basisplaats voor de weer geheel fitte Sinisterra. Onder meer Jens Toornstra, Cyriel Dessers, Reiss Nelson, Cole Bassett, Jorrit Hendrix en Patrik Wälemark moeten genoegen nemen met een plaats op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord wist eerder dit seizoen in de eigen Kuip niet te winnen van RKC. De ploeg van Slot poetste een 1-2 achterstand weg, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 2-2. Feyenoord begon 2022 met een nederlaag tegen Vitesse (0-1). Daarna werden achtereenvolgens NEC (1-4) en Sparta Rotterdam (4-0) eenvoudig opzij gezet. RKC ging vorige week in de Brabantse derby met 3-1 onderuit tegen Willem II. Er waren echter ook overwinningen op Go Ahead Eagles (0-2) en Fortuna Sittard (2-1). Het bekeravontuur kwam woensdag ten einde in de kwartfinale na een 0-2 nederlaag tegen AZ.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Adewoye, Meulensteen, Van den Buijs; Gaari, Anita, Azhil, Lutonda; Odgaard; Kramer, Stokkers

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.