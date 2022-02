Radeloos Vitesse is de weg totaal kwijt: ‘De cijfers zijn verschrikkelijk’

Zondag, 13 februari 2022 om 09:43

Vitesse is de weg totaal kwijt in aanloop naar de Conference League-duels met Rapid Wien. De 0-5 nederlaag van het team van Thomas Letsch tegen PSV viel zaterdag zelfs nog mild uit en het was alweer het vierde verlies op rij. De cijfers zijn alarmerend voor Letsch en zijn spelersgroep: 3-1 tegen FC Groningen, 3-0 tegen FC Twente, 5-0 tegen Ajax (beker) en 5-0 tegen PSV. Het doelsaldo is volledig omgeslagen: 27 voor en 36 tegen. Letsch beseft dat er snel iets moet veranderen bij het opeens kwakkelende Vitesse.

“De feiten zijn heel simpel. We verliezen opnieuw met 5-0 en hebben nu in vier wedstrijden zestien doelpunten geïncasseerd. De cijfers zijn verschrikkelijk. Dat is precies wat we niet willen en maakt me boos en teleurgesteld”, vertelde Letsch in gesprek met ESPN. “Het is gek om te zien dat het met de energie en intensiteit goed zit, maar we toch op een slechte manier doelpunten tegen krijgen. Bij rust was het al gespeeld.”

PSV stond halverwege al met 0-3 voor in GelreDome en liep na rust verder uit. “In de tweede helft was de opdracht dan ook om als mannen naar buiten te gaan, maar ook na rust was het bij het eerste moment in ons strafschopgebied raak.” Bij de eerste uitval sloeg PSV ook genadeloos toe. Ibrahim Sangaré kwam vrij, nadat Danilho Doekhi een diepe bal van Philipp Mwene miste. De Ivoriaan gunde Carlos Vinicius de treffer: 0-4. Een schot van Ritsu Doan in minuut 88 betekende de 0-5.

Vitesse staat nog steeds zesde, maar dreigt door de nederlagen de aansluiting met nummer vier FC Twente en nummer vijf AZ te verliezen. Donderdag wacht in Oostenrijk de eerste ontmoeting met Rapid Wien. "De spelers krijgen zondag een vrije dag, want het is denk ik goed als ze elkaar even een dag niet zien. En dan zullen we op maandag de resetknop in moeten drukken. Wat er gebeurt als we dat hebben gedaan, moeten we zien”, aldus Letsch.

Letsch nam het woord crisis na de vierde opeenvolgende nederlaag niet in de mond. “Dit is wel zorgelijk. We wisten vooraf dat de wedstrijden tegen Ajax en PSV zwaar zouden zijn. Maar het gaat om de wijze waarop we verliezen. De situatie is niet goed. Dat is helder.”