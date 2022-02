Eran Zahavi twijfelde over vertrek bij PSV: ‘Zware momenten gehad’

Eran Zahavi maakte zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Vitesse (0-5) weer eens een competitiedoelpunt voor PSV. De aanvaller opende de score in Arnhem en dat was zijn eerste voltreffer in de Eredivisie sinds 30 oktober vorig jaar, toen hij scoorde tegen FC Twente (5-2). Daarmee sloot hij een lastige periode af. Na veel blessureleed en opnieuw een inbraak is hij blij dat hij zijn doelpunten nog altijd voor PSV mag maken.

In december werd er voor de tweede keer ingebroken in het huis van Zahavi. De geruchten gingen daarom dat hij Nederland in januari graag wilde verlaten. “Dat zijn geruchten, daar heb ik geen controle over”, vertelde de Israëliër na afloop aan ESPN. “Natuurlijk was het lastig voor ons toen dit opnieuw gebeurde. Maar ik heb opnieuw veel steun gekregen van de club en mijn familie. Ik ben in Eindhoven aan iets begonnen, dat wil ik afmaken.”

Zahavi gaf aan wel degelijk getwijfeld te hebben over een vertrek, al had hij de knoop al snel doorgehakt. “Er waren wat twijfels, we hebben zware momenten gehad. Maar we hebben besloten om te focussen op de mooie dingen, en niet op de slechte. Elk moment dat ik op het veld sta ben ik gelukkig. Daar denk ik aan.” De steun van zijn familie was daarbij doorslaggevend. “Mijn doelpunt was voor hen. Zonder hen denk ik niet dat ik met de situatie om had kunnen gaan en door had kunnen gaan zoals ik nu gedaan heb.”

De revalidatieperiode ging Zahavi niet in de koude kleren zitten. “Het was een speciaal moment. Ik heb een hele zware tijd gehad. Drie maanden blessureleed, maar ik ben blij om terug te zijn.” Zahavi was drie maanden uit de roulatie, maar hij bekent dat de tijdsduur van zijn blessure lange tijd onzeker was. “Je ziet bij zo'n blessure het einde van de tunnel ook niet. Dat is niet makkelijk. Niemand wist hoe lang het ging duren. Twee, drie of zes maanden? Ik heb besloten me niet te laten opereren. Dat is goed uitgepakt, maar bovenal heb ik hard gewerkt.”