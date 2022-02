Blije Roger Schmidt looft ‘topspeler’: ‘Hij loopt 36 kilometer per uur’

Zondag, 13 februari 2022 om 07:22

Roger Schmidt gaf zaterdag toe dat hij best een klein beetje opgelucht was na de uitzege van PSV op Vitesse (0-5). “Het is natuurlijk wel een beetje lastig als je na twee thuisnederlagen op rij in de competitie naar Vitesse moet”, zei de scheidend trainer van de Eindhovense club. “Ik kan alleen maar blij zijn met deze overwinning.” PSV verloor voorafgaand aan het bezoek aan Arnhem voor eigen publiek van Ajax (1-2) en AZ (1-2).

“We hadden die wedstrijden ook kunnen winnen”, zei Schmidt. “Het was niet heel slecht. Maar ik wilde nu wel een reactie zien. Gelukkig hebben mijn spelers die gegeven.” Schmidt maakte vlak voor de nederlaag tegen AZ bekend dat hij zijn aflopende contract bij PSV niet gaat verlengen. Een nederlaag tegen Vitesse had waarschijnlijk voor veel onrust in Eindhoven gezorgd.

“Het belangrijkste is dat we nu weer met een goed gevoel vooruit kunnen kijken”, zei Schmidt. “Donderdag spelen we tegen Maccabi Tel Aviv voor de Conference League. En ik hoor net dat we Go Ahead Eagles treffen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Er liggen nog uitdagingen op drie fronten.”

Veel ogen waren zaterdag gericht op Noni Madueke, die opnieuw indruk maakte bij de Eindhovenaren. Hij imponeerde woensdag in het bekerduel met NAC Breda al, toen hij zijn rentree maakte nadat hij voor de derde keer dit seizoen een spierblessure had opgelopen. Tegen Vitesse stond hij met prachtige acties aan de basis van twee goals. “Hij is een topspeler, een heel groot talent. Ik ben heel blij voor hem. Hij had het zwaar toen hij geblesseerd was, maar heeft zich teruggeknokt. Dat betaalt zich nu uit”, zei Schmidt.

“Als hij de laatste maanden voortdurend fit was geweest, was hij nog verder geweest in zijn ontwikkeling. Maar hij is nu terug en daar zijn we allemaal blij mee. Hij heeft de potentie om buitengewoon goed te zijn. Noni is zo snel, zo dynamisch. Dat is een gift. Zijn hele lichaam is een gift. Hij kan overal het verschil maken. Ook in topwedstrijden. Veel spelers hebben tijd nodig om in het ritme te geraken, maar Madueke staat er direct. Dat is niet iets normaals.”

Schmidt wijst erop dat hij in zijn actieve loopbaan zelf geen sprinter was en dus ook nooit spierblessures had. “Noni daarentegen loopt 36 kilometer per uur. Dan is er meer kans dat er wat gebeurt. Nu kreeg hij de tijd om te leren zorgen voor zijn lichaam. Hij kon deze periode gebruiken om daar ervaring in te krijgen. Niet dat hij laks was, maar nu heeft hij aan zijn spieropbouw kunnen werken. Topvoetbal vergt wat van een lichaam. Nu heeft de staf hem daarmee kunnen helpen.”