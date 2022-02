Clichés na Vitesse - PSV gekraakt: ‘Weet je hoe graag ze willen zeggen...’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 23:32 • Laatste update: 00:01

Kees Kwakman signaleert dat Danilho Doekhi en Riechedly Bazoer na de 0-5 nederlaag van Vitesse tegen PSV vervallen in clichés. De Arnhemmers leden zaterdagavond de vierde nederlaag op rij en incasseerde tijdens deze reeks maar liefst zestien tegentreffers. Doekhi en Bazoer stellen dat Vitesse ‘in de hoek zit waar de klappen vallen’ en dat ‘de koppen bij elkaar moeten worden gestoken’.

Doekhi krijgt direct na afloop voor de camera van ESPN de vraag wat er aan de hand is met Vitesse. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ja, dramatisch. Het leek nergens op vandaag. Het helpt niet mee als je slecht in vorm bent en dan al zo snel een tegendoelpunt krijgt. PSV speelde het makkelijk uit en kwam zo tot kansen”, zo luidt het antwoord van de aanvoerder van Vitesse. Presentator Milan van Dongen vraagt zich af waar het Vitesse is gebleven dat het Stade Rennes en Tottenham Hotspur lastig maakte.

“Ik hoop dat het snel terugkomt, want dit is niks. Hoe doen we dat? De koppen bij elkaar steken en vol gas geven. Gewoon met elkaar er over praten, zeggen wat beter moet en dat de volgende wedstrijd laten zien”, reageert Doekhi. Even later verschijnt ook ploeggenoot Bazoer voor de camera van ESPN. “Het was tien keer niks, denk ik”, zo analyseert hij het duel met PSV. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Vier wedstrijden, zestien goals tegen, nul keer gescoord: daar schaam je je wel voor.”

“We hebben vorig seizoen goed gespeeld en de bekerfinale gehaald”, vervolgt Bazoer. “Ook dit seizoen hebben we de volgende ronde van de Conference League gehaald en we zijn de winterstop ingegaan als nummer vier, maar we zijn slecht aan 2022 begonnen. We wisten dat dit een moeilijke maand zou worden met topwedstrijden, alleen we laten het afweten.”

Bazoer wordt door Van Dongen geconfronteerd met het ‘voetbalcliché’ dat Doekhi uitsprak als antwoord op de vraag hoe Vitesse uit deze vormdip moet komen. Van Dongen wil van Bazoer weten of hij daar iets aan toe kan voegen dat geen cliché is. “Wat we nu moeten doen, is bij elkaar blijven”, reageert Bazoer, die na het antwoord even kort moet lachen. “Zo is het wel, eigenlijk. Niet de moed verliezen, hard trainen en zo snel mogelijk dit proberen om te draaien.”

“Weet je hoe graag die spelers een keer willen zeggen: ‘Misschien is het een idee als we een keer ergens op gaan trainen’. Weet je hoe vaak ik dat had willen zeggen?”, zegt Kwakman na het zien van het interview met Bazoer in de studio van ESPN. “Dat komt ook door het niveau waarop je speelt. Als je bij een topclub speelt, krijg je ook toptrainers. Zo simpel is het soms ook.”

Mario Been vraagt of Kwakman daarmee bedoelt dat Vitesse nergens op traint. “Als ik dit zie… Het is niet de eerste keer dat ik dit zie. Ik weet het niet, ik kan het me niet voorstellen. Maar over het algemeen vervallen spelers altijd in dezelfde clichés, van: ‘We moeten hard blijven werken’”, reageert Kwakman. Arnold Bruggink haalt aan dat heel veel spelers zich misschien niet kunnen uitspreken. Kwakman: “Bazoer misschien wel. Maar Doekhi niet, inderdaad.”