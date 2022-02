Aletha Leidelmeijer geniet: ‘Echt heerlijk. Én een leuke jongen’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 23:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Noni Madueke heeft een uitstekende indruk achtergelaten bij zijn rentree in de Eredivisie. De aanvaller van PSV stond in het gewonnen duel met Vitesse (0-5) voor het eerst sinds 16 oktober vorig jaar weer in de basis, en liet zich direct gelden met een assist en een reeks fraaie dribbels. Niet alleen het veldspel van de KPN Man of the Match viel in de smaak, maar ook zijn interview met verslaggever Milan van Dongen werd enorm gewaardeerd in de studio van ESPN.

Al in de vierde speelminuut zorgde Madueke voor een technisch hoogstandje. De Engelsman slalomde over de rechterflank langs diverse Arnhemmers en legde de bal vervolgens panklaar voor Mario Götze. De Duitser stuitte op doelman Jeroen Houwen, maar uit de rebound schoot Eran Zahavi vervolgens wél onberispelijk raak: 0-1. “Als je ziet hoe vaak hij er de eerste twintig minuten zó makkelijk langs loopt...”, oordeelt Mario Been na afloop. “Echt een superspeler. Dat de bal ook zo lekker dicht bij hem blijft! Er zijn er wel meer net zo snel als hij, maar die ballen gaan alle kanten op. Bij hem is die bal echt zijn vriend.”

?? Na een prachtige individuele actie van Noni Madueke schiet Eran Zahavi @PSV op voorsprong! ?? ?? ESPN #?? #VITPSV pic.twitter.com/1xfadBa3II — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2022

Zelf was Madueke, die niet tot scoren kwam, vooral blij dat hij pijnvrij kon spelen en dat hij PSV aan een overwinning kon helpen. “Ik ben weer gezond, en dat is waar het echt om gaat. Lekker spelen, dribbelen, dat is waarvoor ik leef. Ik voel me gezegend en wil God bedanken. Ik voel me heel goed. Maar de afspraak was om een uur te spelen. De hamstring voelde nog goed, maar we hadden het zo afgesproken. Dat is slim, want donderdag moet ik weer in de Conference League spelen (tegen Maccabi Tel Aviv, red.)”, besluit een lachende Madueke.

“The smile says enough”, concludeert Aletha Leidelmeijer na het zien van het gesprek van Madueke. “Echt heerlijk. Én een leuke jongen, maar dat mogen we niet te vaak zeggen, én een goede speler.” Jan Joost van Gangelen vraagt zich af waar zijn collega op doelt. “Waarom mogen we dat niet zeggen? Ik vind juist van wel! Een prachtige speler! En een goed accent, man.”

Ook Cody Gakpo, die scoorde op aangeven van Madueke, is zeer verheugd met de terugkeer van zijn aanvalspartner. "Het is natuurlijk fijn, want voor hem was het een lange weg. Ik ben alleen maar blij en trots op hem dat hij het zo goed doet. En ik krijg dankzij hem ook meer vrijheid. Dat is wel een beetje hoe het werkt, als het van twee kanten komt. Maar de andere spelers die daar hebben gespeeld zijn ook allemaal goed, op hun eigen manier", aldus Gakpo.