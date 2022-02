Loting halve finale TOTO KNVB Beker: AZ en Ajax treffen elkaar

Zaterdag, 12 februari 2022 om 22:36 • Chris Meijer • Laatste update: 22:41

Ajax treft AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, zo heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. De andere halve eindstrijd van het bekertoernooi gaat tussen Go Ahead Eagles en PSV. Die wedstrijden zullen op 1,2 of 3 maart gespeeld gaan worden, hoogstwaarschijnlijk op woensdag en donderdag.

PSV (4-0 zege op NAC Breda), Ajax (5-0 zege op Vitesse), AZ (0-4 zege op RKC Waalwijk) en Go Ahead Eagles (0-2 zege op NEC) plaatsten zich afgelopen week voor de halve finales van het bekertoernooi. Er was tijdens de loting in januari al bepaald dat Go Ahead Eagles bij de laatste vier bezoek zou krijgen van Ajax of PSV. Tegelijkertijd wist AZ eveneens dat het thuis zou spelen in de halve finale. De finale van de TOTO KNVB Beker wordt gespeeld op 17 april en Go Ahead Eagles of PSV zal daarin de thuisploeg zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Halve finales TOTO KNVB Beker

Go Ahead Eagles - PSV

AZ - Ajax