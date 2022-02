Ook wervelend PSV deelt flink pak slaag uit aan Vitesse

Zaterdag, 12 februari 2022 om 21:50 • Chris Meijer

Vitesse heeft zich niet bepaald weten te revancheren van de midweekse 5-0 nederlaag tegen Ajax in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Ook PSV trakteerde de Arnhemmers op een forse nederlaag en vertrok zaterdagavond met een 0-5 nederlaag uit GelreDome, nadat er binnen 28 minuten al een marge van drie op het scorebord stond. PSV loopt zo weer in op Ajax en uit op Feyenoord, al komen die ploegen zondag nog in actie. Vitesse kan tegelijkertijd verder achterop raken op FC Twente en AZ in de subtop van de Eredivisie.

PSV-trainer Roger Schmidt voerde voor het bezoek aan Vitesse één wijziging door in zijn basiselftal ten opzichte van het met 4-0 gewonnen bekerduel met NAC Breda: Philipp Max moest op de linksbackpositie het veld ruimen voor Mauro Júnior. Loïs Openda en Jacob Rasmussen keerden bij Vitesse terug in de basiself, maar desondanks stonden de Arnhemmers al na vier minuten op achterstand. Noni Madueke vond na een goede actie Mario Götze, wiens inzet nog gekeerd werd door Jeroen Houwen. De doelman van Vitesse was echter kansloos op de rebound van Eran Zahavi.

PSV denderde na de openingstreffer door en kreeg mogelijkheden via Götze en Zahavi voordat de marge met 24 minuten op de klok al verdubbeld werd. Cody Gakpo bediende Mauro Júnior en zijn schot glipte onder Houwen door in de verre hoek: 0-2. Nog binnen het halfuur tilde PSV de marge naar drie. Andermaal stond Madueke met een fraaie actie aan de rechterkant aan de basis van een treffer. De Engelsman stelde Gakpo voor een leeg doel in staat om de 0-3 aan te tekenen. Vitesse mocht van geluk spreken dat PSV voor rust de score niet al verder opvoerde.

Zahavi kreeg de bal dicht bij het doel voor de voeten en vuurde het leer vervolgens recht op Houwen af. Vanuit de rebound leek de Israëlische spits een herkansing te krijgen, maar hij en Gakpo liepen elkaar vervolgens in de weg. In de eerste fase na rust kroop Vitesse iets meer uit zijn schulp, wat resulteerde in mogelijkheden voor Openda en Maximilian Wittek. De na een uur spelen als vervanger van Zahavi ingebrachte Carlos Vinícíus zorgde er met zijn eerste balcontact voor dat de eerste echte kans van PSV na rust direct een doelpunt was, mede dankzij goed voorbereidend werk van Ibrahim Sangaré.

Daarmee was het verzet van Vitesse definitief gebroken, waardoor PSV de nodige ruimte kreeg om de score nog verder uit te bouwen. Zo zag Gakpo een inzet van binnen het strafschopgebied gekeerd worden door Houwen. De daaropvolgende hoekschop kon door Sangaré net niet binnen worden getikt. Nadat Joey Veerman en Bruma als vervangers van Götze en Gakpo in het veld waren gebracht dook de eveneens ingevallen Ritsu Doan nog op binnen de zestien, maar hij wist daar geen ploeggenoot te vinden.

Het was Doan die twee drie minuten voor het einde het slotakkoord verzorgde. De Japanner schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op aangeven van Veerman in de korte hoek raak en bepaalde daarmee de eindstand op 0-5. Beide ploegen kunnen zich nu voorbereiden op het vervolg van de Europese campagne. Vitesse neemt het komende donderdag in Oostenrijk op tegen Rapid Wien, terwijl PSV in dezelfde tussenronde van de Conference League bezoek krijgt van Maccabi Tel Aviv.