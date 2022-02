Lampard en Engelse media genieten van ‘outstanding’ Donny van de Beek

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:58 • Chris Meijer

Donny van de Beek heeft indruk gemaakt tijdens zijn basisdebuut voor Everton. De van Manchester United gehuurde middenvelder speelde negentig minuten mee in het met 3-0 gewonnen thuisduel met Leeds United. Zowel de Engelse media als manager Frank Lampard zijn na afloop lovend over het optreden van Van de Beek in zijn tweede optreden voor Everton.

“Een outstanding basisdebuut. Hij stond met een excellente pass en zijn intelligentie aan de basis van de openingstreffer. Het stadion gaf na vijftien minuten al zijn goedkeuring met een speciaal lied voor Van de Beek”, schrijft de Liverpool Echo. “Misschien was dit het bewijs dat Manchester United een echt talent verpestte. Maar dat maakt nu niet uit, hij kan bij Everton een belangrijke rol spelen. Dit was het optreden van een proper Everton midfielder.”

“Donny van de Beek liet zijn eigenlijke werkgever zien wat ze missen. Hij demonstreerde dat hij het vermogen heeft om zich snel aan te passen aan een nieuw systeem”, stelt de Daily Mirror. “De middenvelder maakte indruk met zijn all-round work: aanvallend droeg hij zijn steentje bij, terwijl er in de eerste helft geen speler was met meer tackles. Toen Van de Beek tegelijk met Dele Alli bij Everton arriveerde, waren er zorgen dat ze zouden gaan concurreren voor één plek.”

“Maar het was interessant dat Lampard Alli bracht als vervanger van Dominic Calvert-Lewin in de aanval. Het optreden van Van de Beek was genoeg om een deel van de supporters van Manchester United voor zich te winnen. Zij zaten vol frustraties na het spel van hun middenveld tegen Southampton”, zo wijst de Daily Mirror op het 1-1 gelijkspel van Manchester United tegen Southamtpon. De Daily Mail haalt eveneens de fans van Manchester United aan.

“Van de Beek was excellent in zijn eerste thuiswedstrijd met Everton. Manchester United-fans moeten zich afvragen waarom hij verhuurd mocht worden. Van de Beek zag er scherper uit in het blauw van Everton dan in het rood van Manchester United. Dat hij op een gegeven moment rondliep met een bloedende neus, maakte hem alleen maar populairder bij de Everton-fans”, concludeert de Daily Mail. The Guardian zag Van de Beek ‘rust en visie’ brengen op het middenveld van Everton.

“Ik vond Donny geweldig”, zo oordeelt Everton-manager Lampard na afloop. “Het is niet makkelijk om met twee op het middenveld te spelen. Hij deed het briljant samen met Allan. Het is bijzonder voor Van de Beek om eerst thuis te spelen met Everton. Soms was hij wat te rustig aan de bal, maar hij werkt hard en speelt zeer intelligent. Het was geweldig. Hij kan spelen als nummer zes. Maar hij kan ook hoger op het veld spelen. Hij heeft het talent om tussen de linies te spelen. De dreiging voor het doel is een van de redenen dat hij gehaald is.”