Fortuna Sittard zet resultaat neer dat al sinds 1987 niet was behaald

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:56 • Mart van Mourik

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Groningen wist het team van trainer Sjors Ultee nipt te winnen: 0-1. Dimitrios Siovas was de gevierde man aan Limburgse zijde en verzorgde in de 82ste speelminuut de enige treffer van de wedstrijd. Het was de eerste zege in Groningen sinds 1987 voor Fortuna, dat met 19 punten plek 16 op de ranglijst bezet. De Groningers bezetten de elfde positie in de Eredivisie.

Trainer Danny Buijs had geen verrassingen in petto ten opzichte van de basiself die in het gewonnen duel met Go Ahead Eagles (2-1) aan de aftrap verscheen. Bij Fortuna maakte Charlison Benschop zijn debuut in de basis, terwijl Roel Janssen terugkeerde in de startopstelling nadat hij tegen sc Heerenveen (2-0) negentig minuten lang op de bank bleef. Groningen was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, al slaagde men er niet in het veldoverwicht te vertalen naar een voordelige stand op het scorebord.

In de derde speelminuut had de thuisploeg reeds tweemaal voor gevaar gezorgd. Michael de Leeuw slaagde er echter niet in om de voorzetten van Bjorn Meijer en Tomas Suslov te verzilveren. Ook Jörgen Strand Larsen verzuimde halverwege de eerste helft een pass op maat van Meijer het gewenste vervolg te geven en stuitte op doelman Yanick van Osch. Fortuna creëerde in de eerste 45 minuten slechts één moment van gevaar: op slag van het rustsignaal vuurde Mats Seuntjens een pegel af op de vuisten van doelman Peter Leeuwenburgh.

Na de hervatting nam de amusementswaarde aanzienlijk toe in de tot dan toe tegenvallende wedstrijd. Hoewel beide teams er diverse keren ontsnapten aan een tegentreffer, werd de ban pas in de 82ste minuut gebroken. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd op erbarmelijk wijze verwerkt door Cyril Ngonge, die de bal inleverde op de rand van het eigen zestienmetergebied. Via Ben Rienstra caramboleerde het leer voor de voeten van Siovas, wiens schuiver onhoudbaar bleek voor Leeuwenburgh: 0-1. In de slotfase kwam Groningen nog zeer dicht bij de gelijkmaker, maar ook de mee naar voren gekomen sluitpost kon een nederlaag niet meer voorkomen.