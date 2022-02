Herboren PEC Zwolle swingt zich tegen Cambuur van laatste plaats af

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:43 • Tom Rofekamp

PEC Zwolle heeft zaterdagavond de laatste plaats in de Eredivisie verlaten. Waar het team van Dick Schreuder het hele seizoen al moeite heeft met scoren, had het daar uit bij SC Cambuur geen enkele moeite mee: het werd 3-4. Cambuur vocht tot het laatste moment voor de gelijkmaker, maar zag die uiteindelijk niet meer vallen. PEC was al sinds augustus hekkensluiter en klimt nu naar de zestiende plaats, boven Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. Cambuur blijft voorlopig achtste.

Het was genieten voor de neutrale voetbaltoeschouwer in de openingsfase: na acht minuten spelen was er al driemaal gescoord. Oussama Darfalou opende het bal, door een goede actie van Daishawn Redan geheel vrijstaand achter Sonny Stevens te werken. Voor Cambuur zich kon oprichten lag de tweede er al in. Bij een counter uit het boekje kapte Mees de Wit Doke Schmidt met speels gemak uit en tikte in de verre hoek: 0-2. Als PEC dacht aan een walk-over, kroonde Maikel van der Werff zich tot spelbreker. De in de winterstop aangetrokken stopper legde Issa Kallon neer, die daarmee een strafschop verdiende. Robin Maulun ging achter de bal staan en gaf doelman Kostas Lamprou het nakijken.

Het bleef een heksenketel in het Cambuurstadion, al moest het publiek tot de 43ste minuut wachten voor de volgende treffer. Jamie Jacobs stuurde Kallon weg met een fraaie steekpass, en de snoeiharde knal van de aanvaller was Lamprou veel te machtig: 2-2. De evenwichtige ruststand was niet verdiend te noemen. PEC maakte veel meer aanstalten op de voorsprong en kreeg in de 56ste minuut dan ook wat het verdiende. Uitblinker Redan werd geen strobreed in de weggelegd bij een voorzet van Darfalou, en tekende met een puntertje voor de 2-3.

PEC leek zich halverwege de tweede helft definitief in veilige haven te schieten. Aanvoerder Bram van Polen verlengde een vrije trap Pelle Clement precies goed voor de 2-4. Redan dacht niet veel later zelfs nog (op prachtige wijze) de 2-5 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Cambuur was ondanks de stand geenszins van plan zich gewonnen te geven. Tien minuten voor tijd leverde Kallon af bij David Zambissa, die een voorzet richting het doel van Lamprou leek te slingeren. Tot grote vreugde van de verdediger van Cambuur zeilde de bal echter ineens binnen: 3-4. Het team van interim-trainer Pascal Bosschaart claimde in de slotfase nog een strafschop en deed nog verwoede pogingen op de gelijkmaker, die niet meer zou vallen, ondanks tien (!) minuten extra tijd.