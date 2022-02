Sterling is de grote uitblinker bij nieuwe masterclass van Manchester City

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:21 • Chris Meijer • Laatste update: 20:32

Manchester City heeft zaterdagavond andermaal een ruime overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was met 0-4 te sterk voor Norwich City, voornamelijk dankzij drie doelpunten van de grote uitblinker Raheem Sterling. Manchester City voert door de eenvoudige zege de voorsprong op Liverpool op naar twaalf punten, al heeft de naaste achtervolger twee wedstrijden minder gespeeld.

Waar Tim Krul bij Norwich City ontbrak, had Nathan Aké bij Manchester City een basisplaats in het centrum van de defensie naast Rúben Dias. The Citizens zijn al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen, maar troffen met laagvlieger Norwich City een ploeg die in 2022 ook pas één nederlaag geleden had. Het duurde slechts drie minuten voor Manchester City de bal al in het net had liggen, maar de treffer van Phil Foden werd geannuleerd vanwege buitenspel.

Na grote kansen voor Bernardo Silva, Ilkay Gündogan en Sterling, werd de score na 32 minuten spelen geopend. Een verre voorzet van Kyle Walker vond Sterling, die binnen het strafschopgebied de ruimte kreeg om met zijn rechtervoet de bal in de verre hoek te krullen. Vrijwel direct na rust nam Manchester City de hoop van Norwich City op een goed resultaat weg. Sterling vond Gündogan, die op zijn beurt de bal in de doelmond bracht. Daar stond Foden klaar om in twee instanties de 0-2 tegen de touwen te schieten.

Met nog twintig minuten op de wedstrijd definitief in het slot gegooid. Een ingestudeerde hoekschop werd via Foden voor het doel geslingerd. Daar legde Dias de bal met het hoofd breed, waardoor Sterling de bal voor een leeg doel voor het inkoppen had. Het slotakkoord werd kort voor het einde eveneens verzorgd door Sterling. De aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter voor zijn derde treffer nadat Liam Delap onderuit werd gelopen en zag zijn inzet in eerste instantie gekeerd worden door doelman Angus Gunn, maar bepaalde vanuit de rebound de eindstand op 0-4.