Havertz bezorgt Chelsea in minuut 117 eerste wereldbeker in clubhistorie

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:06 • Chris Meijer • Laatste update: 20:50

Chelsea is er voor het eerst in zijn clubgeschiedenis in geslaagd om het WK voor clubteams te winnen. Palmeiras hield in de finale in Abu Dhabi heel lang stand, want de beslissing viel pas in verlenging na een 1-1 eindstand in de reguliere speeltijd. Kai Havertz bezorgde Chelsea in de 117e vanaf de strafschopstip een 2-1 overwinning, nadat er na inmenging van de VAR een penalty werd toegekend voor een handsbal van Luan.

Chelsea stond voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van het WK voor clubteams. In 2012 verloren the Blues in de eindstrijd met 1-0 van Corinthians en in het Mohammed bin Zayed Stadion werd met Palmeiras andermaal een Braziliaanse tegenstander getroffen. De winnaar van de Copa Libertadores rekende in de halve finale af met Al-Ahly, terwijl Chelsea zich voor de finale plaatste ten koste van Al-Hilal. Hakim Ziyech had in het met 0-1 gewonnen duel met de kampioen van Azië nog een basisplaats, maar manager Thomas Tuchel hield hem tegen Palmeiras op de reservebank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Palmeiras - dat een jaar geleden in de halve finale van het WK voor clubteams strandde - begon gesteund door een groot aantal fans sterk aan het duel, toonde zich met name dreigend vanuit de omschakeling en kreeg via Dudu de eerste mogelijkheden. Tuchel kreeg na een halfuur spelen een forse tegenvaller te verwerken, toen hij Mason Mount noodgedwongen moest vervangen door Christian Pulisic. Het spaarzame gevaar van Chelsea-kant kwam in de eerste helft voornamelijk van Kai Havertz en via een afstandsschot van Thiago Silva, maar de Engelse grootmacht had moeite om de sterk georganiseerde defensie van Palmeiras uit elkaar te spelen.

De tweede helft was tien minuten oud toen Chelsea de score opende. Callum Hudson-Odoi vond Romelu Lukaku, die met een harde kopbal Palmeiras-doelman Wéverton passeerde. De openingstreffer deed Chelsea goed, maar toen werd de stand een kleine tien minuten later weer gelijkgetrokken. Na inmenging van de VAR werd de bal op de stip gelegd vanwege een handsbal van Thiago Silva. Raphael Veiga maakte vanaf elf meter geen fout, stuurde Édouard Mendy de verkeerde kant op en bracht de stand op 1-1.

Chelsea liet zich niet uit het veld slaan door de gelijkmaker en voerde in het laatste kwartier de druk op, wat resulteerde in onder meer mogelijkheden voor Pulisic en invaller Timo Werner. Desondanks konden the Blues niet voorkomen dat er een verlenging aan de pas moest komen. Daarin kwam Ziyech al snel als vervanger van Mateo Kovacic binnen de lijnen. Pulisic was vervolgens dicht bij een treffer, toen zijn inzet de lat raakte.

Palmeiras stuurde in de verlening - overigens net als in de slotfase van de reguliere speeltijd - overduidelijk aan op een strafschoppenreeks en beperkte zich vooral tot het verdedigen van de gelijke stand. Zo werd ook een fraaie voorzet van Ziyech weggewerkt door de defensie van de Braziliaanse club voor Havertz raak kon koppen. Uiteindelijk bracht een moment in minuut 117 de beslissing. Dankzij de VAR werd een strafschop toegekend vanwege een handsbal van Luan. Havertz schoot raak en bezorgde Chelsea daarmee voor het eerst in zijn clubgeschiedenis de eindoverwinning in het WK voor clubteams, nadat hij in mei ook al de winnende treffer in de Champions League-finale voor zijn rekening had genomen.