Dumfries en vooral De Vrij morele winnaar bij lelijk gelijkspel in Napels

Zaterdag, 12 februari 2022 om 19:56 • Tom Rofekamp

Napoli en Internazionale hebben zaterdagavond de punten gedeeld. In een direct duel om plek één mochten i Nerazzurri zich het meest gelukkig prijzen met dat het bij 1-1 bleef. Door het gelijkspel blijven Inter en Napoli respectievelijk op de eerste en tweede plek in de Serie A staan met 54 en 53 punten; AC Milan kan zondag tegen Sampdoria de koppositie overnemen. Wel heeft Inter nog een duel te spelen. Stefan de Vrij begon net als Denzel Dumfries in de basis en maakte de overtreding waaruit de openingsgoal viel.

Zonder trainer Simone Inzaghi aan het roer, die nog altijd ontbrak vanwege een coronabesmetting, kenden Inter en in het specifiek De Vrij een belabberde start van de wedstrijd. De verdediger dacht na vijf minuten een lage voorzet van Lorenzo Insigne onschadelijk te maken, maar nam Victor Osimhen mee in zijn inspanningen. De scheidsrechter wees naar de stip, en Insigne schoot de daaropvolgende penalty feilloos achter Samir Handanovic.

Stefan de Vrij gaat de fout in ??

De vrij veroorzaakt een penalty en Lorenzo Insigne maakt er gretig gebruikt van ??



Staat Napoli aan het einde van de wedstrijd op nummer 1???

Daar Inter nog de aanval zocht vóór de openingstreffer, gaf het doelpunt Napoli vertrouwen. Piotr Zielinski trof na een kwartier spelen de paal, terwijl Osimhen de gehele eerste helft ongrijpbaar was voor directe tegenstander De Vrij. Inter zocht het op zijn beurt vooral op de counter, met name via Dumfries. De onvermoeibare vleugelverdediger was vier minuten voor rust nog dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn poging langs de verre hoek landen.

Vroeg na de pauze trok Inter de stand gelijk. Lautaro Martínez kreeg de bal op het hoofd van spits Edin Dzeko, die de bal in eerste instantie nog tegen een verdediger aan kopte. Met geluk kreeg de Bosniër het leer echter een tweede keer voor zijn voeten, en schoot hard in het dak van het doel achter David Ospina. Napoli ging naarstig op zoek om alsnog de zege over de streep te trekken. Osimhen trachtte balverlies van Marcelo Brozovic te verzilveren en De Vrij bood een open kans aan Elif Elmas, maar Handanovic hield met enkele fraaie ingrepen zijn doel schoon. Met nog vijf minuten op de klok begon Napoli moe te worden. Onder aanvoering van Dumfries probeerde Inter nog iets te forceren; verder dan een gelijkspel zou de koploper daarentegen niet komen.