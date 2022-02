Schmidt voert ten opzichte van overtuigende bekerzege één verandering door

Zaterdag, 12 februari 2022 om 18:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:00

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt voor het uitduel met Vitesse. Ten opzichte van de overtuigende midweekse bekerzege tegen NAC Breda (4-0) voert de Duitser slechts één wijziging door in zijn basisformatie: Philipp Max moet het veld ruimen voor Mauro Júnior op de linksbackpositie. Carlos Vinícius en Marco van Ginkel keren terug in de wedstrijdselectie, maar starten op de bank.

Eran Zahavi keerde afgelopen dinsdag tegen NAC terug van een blessure en begon direct in de basis. De Israeliër mag ook nu weer aan het startsignaal verschijnen. De drie man achter hem in de in de 4-2-3-1 formatie van Schmidt zijn net als in het bekerduel Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo. Daarachter vormen Ibrahim Sangaré en Éric Gutiérrez het defensieve blok op het middenveld.

Philipp Mwene en Mauro Júnior bekleden de backposities tegen Vitesse. Tegen NAC stonden daar nog Mwene en Max. Verder maken Jordan Teze en Olivier Boscagli als centrumverdedigers de defensie van PSV compleet. De bekritiseerde Joel Drommel krijgt op doel wederom de voorkeur boven de al even geplaagde Yvon Mvogo.

Nummer zes van de Eredivisie Vitesse kan ten opzichte van de afstraffing tegen Ajax in de beker (5-0) weer rekenen op Loïs Openda en Jacob Rasmussen. Zeker eerstgenoemde werd tegen de Amsterdammers erg gemist: de Belg was dit seizoen al goed voor elf competitietreffers in twintig duels. Het duel in GelreDome vangt aan om 20.00 uur.

Opstelling Vitesse: n.n.b.

Opstelling PSV: Drommel, Mwene, Teze, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi