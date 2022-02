Arnaut Danjuma raakt de paal in fraaie strijd met Real Madrid

Zaterdag, 12 februari 2022 om 18:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:33

Real Madrid is er zaterdag niet in geslaagd te winnen van Villarreal. Op bezoek in het Estadio de la Cerámica gaf het scorebord na negentig minuten voetbal een 0-0 eindstand aan. Het was de derde keer in de laatste vijf LaLiga-duels dat de Koninklijke puntenverlies leed, waardoor de koploper de voorsprong op nummer twee Sevilla zag slinken tot vier punten. De ploeg van trainer Unai Emery bezet voorlopig de vijfde plek op de Spaanse ranglijst.

Het was een bijzondere middag voor Arnaut Danjuma, die voor het eerst sinds 9 december vorig kalenderjaar een basisplek kreeg na een slepende blessure. De meest opvallende naam aan de kant van Real Madrid was Gareth Bale, die plotseling als spits in de startopstelling stond. Het was welgeteld 167 dagen geleden dat de Welshman voor het laatst in de basis aan de aftrap stond. Karim Benzema was niet op tijd fit om te starten.

De Madrilenen hadden vanaf het eerste fluitsignaal de nodige moeite met Villarreal, dat in de zesde speelminuut al een opgelegde kans kreeg. Samuel Chukwueze had een fraaie dribbel in huis sneed dwars door de verdediging heen, al bracht doelman Thibaut Courtois redding op het schot dat volgde. Even later leek Raúl Albiol een elleboog te geven aan Vinícius Júnior in het zestienmetergebied. De roep van de Braziliaan werd echter weggewuifd door arbiter José María Sánchez. In de achttiende speelminuut had Danjuma de score kunnen openen namens Villarreal, maar hij had het fortuin niet aan zijn zijde en trof de paal.

Halverwege het eerste bedrijf was er opnieuw een opvallend moment. In een poging de bal weg te werken schoot Dani Carvajal, al dan niet bewust, hard in het gezicht van Giovani Lo Celso. Het incident werd geconstateerd door Sánchez, maar de scheidrechter achtte het een onbewuste actie. In het tweede bedrijf voerde Real Madrid de druk op het vijandige doel op. Doelman Gerónimo Rulli keepte een uitstekende wedstrijd en vertolkte namens Villarreal een absolute heldenrol. Zo werden pogingen van Marco Asensio en Vinícius veredeld en slaagde ook Bale er niet in de ban te breken. Ook bracht de lat nog tot tweemaal toe redding voor el Submarino Amarillo. In de 56ste minuut raakte Bale het houtwerk, terwijl invaller Luka Jovic in de 92ste minuut de lat raakte. Aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.