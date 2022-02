Fenerbahçe wint voor het eerst in drie maanden weer eens buitenshuis

Zaterdag, 12 februari 2022 om 16:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:38

Fenerbahçe heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer Ismail Kartal boog op bezoek bij Giresunspor een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning. Het betekende voor Fener de eerste uitzege in drie maanden tijd. De laatste keer dat buitenshuis een overwinning werd geboekt was op 21 november tegen stadsgenoot Galatasaray. Fenerbahçe stijgt door de overwinning naar de vijfde plek en heeft nu 40 punten uit 25 wedstrijden.

Bij de thuisploeg was er geen basisplek ingeruimd voor Joey Pelupessy. De middenvelder, die om augustus nog trefzeker was tegen Fenerbahçe in een vriendschappelijke wedstrijd, zou negentig minuten op de bank blijven. Ferdi Kadioglu verscheen wel aan de aftrap, net als de van een blessure teruggekeerde Altay Bayindir. Zij zagen hoe de thuisploeg al na twee minuten verrassend op voorsprong kwam. Benfica-huurling Chiquinho schoot raak op aangeven van Fousseni Diabaté: 1-0.

Fenerbahçe had in het eerste bedrijf een licht veldoverwicht en kwam na een half uur verdiend op gelijke hoogte, toen Enner Valencia het net vond na voorbereidend werk van Mert Hakan Yandas. De zege werd kort na rust veiliggesteld door Dimitris Pelkas. De middenvelder kwam halverwege het duel binnen de lijnen voor Miha Zajc en zette na een assist van Valencia de 1-2 op het bord. Toen Alexis Pérez in de slotfase moest inrukken bij de thuisploeg, was het verzet gebroken. De centrale verdediger ging veel te hard door op Valencia en zag direct rood.