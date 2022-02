Manchester United raakt verder achterop na nieuwe zeperd

Zaterdag, 12 februari 2022 om 15:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:36

Manchester United is zaterdagmiddag opnieuw tegen averij opgelopen in de Premier League. Het elftal van manager Ralf Rangnick kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Southampton. Jadon Sancho zette United na een kwart wedstrijd nog wel op voorsprong, maar zag hoe Che Adams de stand vlak na rust gelijktrok. United stijgt wel een plek op de ranglijst. Het heeft nu 40 punten uit 24 duels en neemt de vijfde plek over van Arsenal, dat twee wedstrijden minder speelde.

In een levendige openingsfase golfde het spel op en neer. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Cristiano Ronaldo, die doelman Fraser Forster omspeelde maar zijn inzet van de lijn gegleden zag worden door Romain Perraud. Ronaldo slaagde er voor de zesde wedstrijd op rij in om niet te scoren. De laatste keer dat hij zo'n slechte reeks noteerde was in december december 2008 - januari 2009, toen hij zeven wedstrijden droog stond. Een minuut later kreeg ook Sancho een goede mogelijkheid om de score te openen. De aanvaller kwam oog in oog met Forster maar vond de goalie van Southampton op zijn weg.

United opent de score! ?? Een razendsnelle counter eindigt voor de voeten van Jadon Sancho, 1-0 ?? Kunnen de Red Devils doorpakken? ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNSOU pic.twitter.com/q1Js42TURq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

Halverwege de eerste helft wist Sancho wel de ban te breken. De buitenspeler stond bij de tweede paal vrij om een voorzet van Marcus Rashford in het lege doel te tikken via het been van de glijdende Kyle Walker-Peters: 1-0. Southampton kroop vervolgens enigszins uit de schulp en liet zich zien via James Ward-Prowse. De middenvelder schoot rakelings naast na een combinatie op de rand van de zestien. Ook Perraud was ongelukkig in de afronding. Zijn inzet werd gepakt door David de Gea. United leek de score op slag van rust te verdubbelen. Op aangeven van Ronaldo rondde Paul Pogba af, maar de Fransman deed dat in buitenspelpositie.

Ook in het tweede bedrijf deden the Saints niet onder voor United en zorgde Adams al snel voor de gelijkmaker. De aanvaller ontving de bal aan de linkerkant van de zestien en schoot diagonaal raak via de binnenkant van de paal: 1-1. Op een schot van Armando Broja had De Gea een minuut later een voortreffelijke redding in huis. United wist opnieuw niet te overtuigen en oogde gefrustreerd. Een schot van Diogo Dalot eindigde op de vuisten bij Forster en een rake kopbal van Ronaldo uit een vrije trap werd teruggefloten wegens buitenspel.

Southampton maakt gelijk! ?? De Saints hadden niet lang nodig, Che Adams scoort vlak na rust de 1-1 ?? Kan Southampton dan toch stunten? ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNSOU pic.twitter.com/brS4WWFOqz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

Even voor de afgekeurde treffer was Broja andermaal gevaarlijk. De voormalig spits van Vitesse glipte knap langs Harry Maguire, maar zijn stift miste richting. Rangnick bracht in de slotfase onder meer Anthony Elanga en Jesse Lingard binnen de lijnen om iets te forceren, maar slaagde daar niet in. Het laatste wapenfeit werd onschadelijk gemaakt door Forster, die een schitterende redding in huis had op een kopbal van Maguire. Het is de derde wedstrijd op rij waarin United niet tot winst weet te komen, na de bekernederlaag tegen Middlesbrough en het 1-1 gelijkspel tegen Burnley.