Bizot: ‘Ik moest spelen terwijl ik geen ploeggenoot bij naam kende’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 15:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:18

Marco Bizot heeft in een interview met So Foot een boekje open gedaan over zijn overhaaste transfer naar Stade Brest. De doelman werd afgelopen zomer voor zo'n vijf miljoen euro overgenomen van AZ en stond in een mum van tijd in de basis. Hij vertelt onder meer dat hij tegen Olympique Lyon zijn debuut maakte zonder de namen van zijn ploeggenoten te kennen.

"Op een dag belde mijn zaakwaarnemer: 'Pak je schoenen, maak je klaar, we gaan nu naar Frankrijk', vertelt Bizot. "Oke, geen probleem.' We pakten onze bagage en we vertrokken, de ouders van mijn vrouw vergezelden ons om voor mijn zoon te zorgen. Ik kwam aan, ik tekende mijn contract op de eerste dag en ik trainde alleen. De volgende dag was ik bij het team en de derde dag speelde ik de wedstrijd tegen Lyon. Ik kende geen enkele naam van mijn teamgenoten, had geen voorbereiding gehad. Het was echt krankzinnig."

Bizot is in een kleine stad terechtgekomen die hij in korte tijd verkende. "We hebben uitzicht op de oceaan en er is een grote industriële haven waar ooit boten werden gebouwd", aldus de goalie. "Er zijn enkele overblijfselen uit het verleden, zoals het kasteel en enkele mooie oude gebouwen. We proberen de omgeving te bezoeken, Bretagne is een prachtige streek. Het is heel anders dan in Nederland. Als je daar twee uur rijdt ben je in Duitsland of België. Hier heb je twee uur nodig om bij de volgende stad te komen en ben je nog steeds in dezelfde regio."

De doelman is bezig aan een sterk seizoen en geldt bij Brest als vaste nummer één onder de lat. Onder meer tegen Paris Saint-Germain maakte hij een sterke indruk. “Het is altijd een grote investering en kost veel werk om je vertrouwd te maken in een nieuw land en een nieuwe manier van leven", gaat Bizot verder. "Je moet wennen aan de omgeving, de taal, de cultuur… Maar tot nu toe gaat het goed. En als ik me op mezelf concentreer, is het tot nu toe een redelijk goed seizoen geweest."