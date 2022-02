Van Marwijk ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten

Zaterdag, 12 februari 2022 om 14:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:05

Bert van Marwijk is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Reden voor het vertrek van de 69-jarige trainer is een verschil van inzicht met beleidsbepalers van de voetbalbond. Van Marwijk had als doelstelling meegekregen om zich te plaatsen voor het WK in Qatar, maar ziet aan dat doel een vroegtijdig einde komen. De Verenigde Arabische Emiraten staan derde in de WK-kwalificatiepoule.

Van Marwijk trad in december 2020 aan als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlander kreeg als doelstelling mee zich te plaatsen voor het WK in Qatar, later dit jaar. Het land heeft nog altijd zich om zich te plaatsen voor het eindtoernooi, maar zal dat moeten doen zonder Van Marwijk. De oefenmeester is ontslagen vanwege een verschil van inzicht met beleidsbepalers van de voetbalbond. César Luis Merlo, journalist bij TyC Sports, meldt dat Rodolfo Martín Arruabarrena op het punt staat om Van Marwijk op te volgen.

De Emiraten staan derde in de WK-kwalificatiepoule met negen punten uit acht duels, terwijl nummer vier Libanon op zes punten staat. Zeljko Petrovic, die met Irak in dezelfde poule zit, heeft pas vijf punten, terwijl Syrië hekkensluiter is met twee punten. De derde plek geeft overigens nog absoluut geen garantie op deelname aan het WK, want daarna volgt een confrontatie met de nummer drie uit de andere Aziatische poule (waarschijnlijk Australië of Japan). De beslissing valt eind maart, als de VAE op bezoek gaan bij Irak (24 maart) en thuis spelen tegen Zuid-Korea (29 maart).

Ook Petrovic zou recentelijk ontslagen zijn, maar hij gaf zelf aan daar niets van te weten. Petrovic werd vorig jaar aangesteld als keuzeheer van Irak na het tussentijdse vertrek van Dick Advocaat. De beslissing om hem weg te sturen kwam na de 1-0 nederlaag tegen Iran en het 1-1 gelijkspel in het duel met Libanon, waardoor plaatsing voor het WK schier onmogelijk is. Petrovic weet zelf overigens niets van zijn ontslag, zo bleek later. "Ze hebben mij niets verteld", vertelde hij vanuit Bagdad in gesprek met De Telegraaf.